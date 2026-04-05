HBO Max tiene la serie española de 8 capítulos que es una joya escondida. Una gran producción que es una gratísima sorpresa, nos estamos refiriendo a Cuando nadie nos ve.
Esta serie española de 8 capítulos es una joya escondida y una grata sorpresa
HBO Max tiene la serie española de 8 capítulos que es una joya escondida. Una gran producción que es una gratísima sorpresa
Cuando nadie nos ve tiene 1 temporada con 8 episodios. Durante la Semana Santa de 2024, dos mujeres policías tratan de resolver una serie de crímenes en un lugar único, Morón de la Frontera: la frontera política y cultural de la llamada España profunda, y también una de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero.
Si algo destaca en Cuando nadie nos ve es su capacidad para crear una atmósfera inquietante, en la que lo sagrado y lo profano se entrelazan de manera perturbadora.
La Semana Santa, con sus procesiones, pasos y saetas, se convierte en el telón de fondo perfecto para una historia de crímenes que se cuece entre imágenes de sangre derramada, ritos religiosos y una sensación constante de que el pueblo entero guarda un secreto.
HBO Max: de qué trata la serie Cuando nadie nos ve
La trama de la serie española Cuando nadie nos ve se desarrolla durante la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla situado junto a la base área del ejército estadounidense, donde conviven con naturalidad la forma de vida americana con las tradiciones de la Andalucía profunda.
Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú) es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa.
Magaly Castillo (Mariela Garriga) es una agente especial del Air Force de Estados Unidos enviada a la base de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del Coronel Seamus Hoopen (Ben Temple), máximo responsable de la base área.
El solitario policía militar, sargento Andrew Taylor (Austin Amelio), acompaña a Magaly en sus pesquisas. Enseguida descubren que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón como a militares americanos de la cercana base.
HBO Max: reparto de la serie Cuando nadie nos ve
- Maribel Verdú
- Mariela Garriga
- Dani Rovira
- Óscar Higares
- Ben Temple
- María Alfonsa Rosso