HBO Max tiene la película argentina que se convirtió en la gran revelación del 2026 y está basada en un bestseller. Una perfecta adaptación de un gran libro, se trata de La virgen de la Tosquera.
Esta película argentina es la gran revelación del 2026 y está basada en un bestseller
HBO Max tiene la película argentina que se convirtió en la gran revelación del 2026 y está basada en un bestseller. Una perfecta adaptación de un gran libro
Un verano caluroso, a inicios del nuevo milenio. Natalia, Mariela y Josefina, inseparables amigas desde la secundaria, se enamoran perdidamente de Diego. El idilio se interrumpe cuando Diego conoce a Silvia, una mujer de 26 años sumamente llamativa y particular.
Natalia, con ayuda de su abuela Rita, realiza un hechizo contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. Pero el conjuro no funciona. Esta historia se va escribiendo en los alrededores de la Tosquera, un paraje extraño de un suburbio campestre que Silvia les hace descubrir, donde hay una laguna oculta.
Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar. Adaptación de cuentos del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez.
HBO Max: de qué trata la película La virgen de la Tosquera
La trama de la película argentina La virgen de la Tosquera se desarrolla en plena crisis del año 2001 entre carritos de cartoneros, llamadas a Susana Giménez y la aparición de los primeros chats como el ICQ.
En ese contexto, Natalia (Dolores Oliverio), una adolescente abandonada por sus padres que vive junto a su detestable abuela Rita en el conurbano, desarrolla su sexualidad.
A medida que se sucede el film, Natalia -acompañada de sus dos mejores amigas, Mariela y Josefina- intenta tener su primera vez, explorar el mundo del trabajo sexual masculino, sobrevivir a un contexto social dramático y enamorar a Diego (Agustín Sosa), su amigo de toda la vida y el chico que le gusta.
Sin embargo, la llegada de Silvia (Fernanda Echevarría), una joven adulta que seduce a Diego e introduce a Natalia y a sus amigas en el mundo de la droga y los boliches, altera la tranquilidad de un conurbano caluroso, apesadumbrado y agobiante
HBO Max: reparto de la película La virgen de la Tosquera
- Dolores Oliverio como Natalia
- Luísa Merelas como Rita
- Fernanda Echevarría como Silvia
- Agustín Sosa como Diego
- Isabel Bracamonte
- Candela Flores
- Víctor López
- Dady Brieva