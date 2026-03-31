Esta película argentina es la gran revelación del 2026 y está basada en un bestseller

Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar. Adaptación de cuentos del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez.

HBO Max: de qué trata la película La virgen de la Tosquera

La trama de la película argentina La virgen de la Tosquera se desarrolla en plena crisis del año 2001 entre carritos de cartoneros, llamadas a Susana Giménez y la aparición de los primeros chats como el ICQ.

En ese contexto, Natalia (Dolores Oliverio), una adolescente abandonada por sus padres que vive junto a su detestable abuela Rita en el conurbano, desarrolla su sexualidad.

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A medida que se sucede el film, Natalia -acompañada de sus dos mejores amigas, Mariela y Josefina- intenta tener su primera vez, explorar el mundo del trabajo sexual masculino, sobrevivir a un contexto social dramático y enamorar a Diego (Agustín Sosa), su amigo de toda la vida y el chico que le gusta.

Sin embargo, la llegada de Silvia (Fernanda Echevarría), una joven adulta que seduce a Diego e introduce a Natalia y a sus amigas en el mundo de la droga y los boliches, altera la tranquilidad de un conurbano caluroso, apesadumbrado y agobiante

HBO Max: reparto de la película La virgen de la Tosquera

Dolores Oliverio como Natalia

Luísa Merelas como Rita

Fernanda Echevarría como Silvia

Agustín Sosa como Diego

Isabel Bracamonte

Candela Flores

Víctor López

Dady Brieva

Tráiler de la película La virgen de la Tosquera