Ni Marcelo Gallardo ni Ramón Diaz: Chacho Coudet va por un récord histórico en River

El DT de 51 años logró ganar en sus primeras cuatro presentaciones, pero con algunos déficits en su juego. Por ejemplo, contra Estudiantes de Río Cuarto el conjunto cordobés estaba más cerca de empatar el partido que River del segundo; sin embargo, Maximiliano Salas logró convertir en la última y selló la victoria.

El triunfo frente a Belgrano significó no solo una gran bocanada de tranquilidad para los hinchas del Millo, sino que, además, representó que el plantel logró mostrar su juego con una identidad nueva: la marca de Chacho Coudet.

Chacho Coudet Chacho Coudet puede lograr ingresar en la historia como entrenador debutante en River.

Chacho Coudet va por un récord histórico en River

Los resultados de Chacho Coudet en River constan de cuatro victorias al hilo con un DT debutante, algo que no sucedía desde hace 37 años.

Visitante vs. Huracán: 2 - 1.

Local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.

Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.

Local vs. Belgrano: 3 - 0.

De esta manera Coudet igualó la marca de Mostaza Merlo (1989), Juan Eulogio Urriolabeitia (1972) y Didí (1970). Ahora el actual entrenador del Millonario va por la estadística de Arnoldo Watson Hutton, quien en 1934 ganó cinco partidos consecutivos.

El próximo partido de River es contra Blooming en Bolivia el miércoles 8 de abril a partir de las 21.30, un desafío más que interesante ya que se trata del debut por la Copa Sudamericana.

En caso de ganar, igualará a Watson Hutton y si por la Liga Profesional vence a Racing, Coudet ingresará en la historia como el entrenador debutante del Millo que más ganó en sus primeros partidos.