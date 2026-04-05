Facundo Colidio se sacó la mufa: cuántos días llevaba sin convertir

Dicen que "goles son amores" y que para un delantero marcar es el aire que respira. Sin embargo, cuando la red no se infla, los fantasmas de la mufa y la preocupación no tardan en aparecer. Eso le pasó aFacundo Colidio quien vivió una sequía goleadora que tenía a los hinchas de River Plate en vilo.
La última vez que convirtió fue el 19 de julio de 2025 en la goleada del Millonario frente a Instituto en el Mario Alberto Kempes. Desde entonces, mucha agua pasó bajo el puente.
Facundo Colidio se sacó la mufa
River volvió a brillar bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet al vencer por 3 a 0 a Belgrano en el estadio Monumental con dos goles de Tomás Galván (quien convirtió sus primeros tantos con la camiseta del Millonario) y uno de Facundo Colidio, quien no la estaba pasando bien.
A los 13 minutos del complemento Juan Meza realizó una jugada por el sector derecho y tras un rebote se quedó con la posesión de la pelota, fue allí cuando vio a Colidio que ingresaba por el centro del área. El centro fue milimétrico y la definición del número 11 fue certera y exquisita.
Es que el delantero se elevó por el aire y con un sutil cabezazo colocó la redonda en el segundo palo donde Thiago Cardozo no logró llegar. Gol, alivio y chau mufa.
Fue así que en diálogo con TNT Sports declaró: "El jugador siempre tiene que estar tranquilo, tener muy claras las cosas y trabajar para el grupo. Si bien hacia varios partidos que no convertía, por dentro estaba tranquilo porque sabía que trabajando a la larga se iban a dar. Hay que tener las cosas bien claras, siempre confiar en uno mismo y nunca dejar de trabajar".
Cuántos días llevaba sin anotar Facundo Colidio
La última vez que anotó Facundo Colidio fue en el triunfo de River frente a Instituto como visitante el 19 de julio de 2025 en la goleada por 4 a 0. Además del número 11 en esa oportunidad anotaron Santiago Lencina (marcó un doblete que significaron sus primeros goles en Primera) y Giuliano Galoppo.
Desde entonces pasaron ocho meses y 17 días, en total 261 días y 26 partidos sin poder llenar su garganta de gol. El delantero luego de convertir corrió para gritarlo con su hinchada y recibió el abrazo de sus compañeros, quienes lo acompañaron durante todo este tiempo de sequía goleadora.
De esta manera el delantero de 26 años volvió a convertir en un momento esencial para River ya que a pesar de estar superando ampliamente a Belgrano, no lograba reflejar su buen juego en el resultado. Colidio convirtió el 2 a 0 y luego fue Galván quien selló la victoria con una goleada que dejó a Chacho Coudet muy conforme.