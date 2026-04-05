Facundo Colidio se sacó la mufa: cuántos días llevaba sin convertir

A los 13 minutos del complemento Juan Meza realizó una jugada por el sector derecho y tras un rebote se quedó con la posesión de la pelota, fue allí cuando vio a Colidio que ingresaba por el centro del área. El centro fue milimétrico y la definición del número 11 fue certera y exquisita.

Es que el delantero se elevó por el aire y con un sutil cabezazo colocó la redonda en el segundo palo donde Thiago Cardozo no logró llegar. Gol, alivio y chau mufa.

Embed ¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano



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Fue así que en diálogo con TNT Sports declaró: "El jugador siempre tiene que estar tranquilo, tener muy claras las cosas y trabajar para el grupo. Si bien hacia varios partidos que no convertía, por dentro estaba tranquilo porque sabía que trabajando a la larga se iban a dar. Hay que tener las cosas bien claras, siempre confiar en uno mismo y nunca dejar de trabajar".

Facundo Colidio Facundo Colidio recuperó la sonrisa.

Cuántos días llevaba sin anotar Facundo Colidio

La última vez que anotó Facundo Colidio fue en el triunfo de River frente a Instituto como visitante el 19 de julio de 2025 en la goleada por 4 a 0. Además del número 11 en esa oportunidad anotaron Santiago Lencina (marcó un doblete que significaron sus primeros goles en Primera) y Giuliano Galoppo.

Desde entonces pasaron ocho meses y 17 días, en total 261 días y 26 partidos sin poder llenar su garganta de gol. El delantero luego de convertir corrió para gritarlo con su hinchada y recibió el abrazo de sus compañeros, quienes lo acompañaron durante todo este tiempo de sequía goleadora.

De esta manera el delantero de 26 años volvió a convertir en un momento esencial para River ya que a pesar de estar superando ampliamente a Belgrano, no lograba reflejar su buen juego en el resultado. Colidio convirtió el 2 a 0 y luego fue Galván quien selló la victoria con una goleada que dejó a Chacho Coudet muy conforme.