River goleó a Belgrano en el mejor partido del ciclo Coudet

River alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en el Monumental frente a Belgrano por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura de laLiga Profesional de Fútbol al golear al conjunto cordobés en el mejor partido del ciclo de Chacho Cooudet en el Millonario.
Tomás Galván logró convertir por duplicado (fueron sus primeros goles con la camiseta de River) y Facundo Colidio se sacó la mufa ya que logró marcar después de una sequía preocupante.
River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental
En los primeros minutos del partido River tomó la iniciativa y Sebastián Driussi se convirtió en el jugador más peligroso del encuentro ya que tuvo dos situaciones que por milagro no terminaron en gol. A los 10 minutos logró ingresar al área con pelota dominada, pero su remate dio en el segundo palo.
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¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano
A pesar que el Millonario no logró abrir el marcador, el partido se convirtió en un monólogo porque el conjunto cordobés atacó poco y nada, por lo que los dirigidos por Chacho Coudet lograron hacerse con la posesión de la pelota.
Sin embargo, el gol iba a llegar: en el minuto 37 nuevamente Driussi tuvo la oportunidad de abrir el marcador quedando mano a mano con el arquero de Belgrano, pero Cardozo logró contener su disparo con la mala fortuna que el rebote quedó en los pies de Tomás Galván. El mediocampista definió de primera llenando de gol la boca de los hinchas de River.
Tras el gol Belgrano adelantó sus filas, pero sin lograr efectivizar sus ideas. De esta manera se fueron a los vestuarios con el 1 a 0 parcial para River.
Cuando se disputaban los 14 minutos del complemento apareció Facundo Colidio para marcar el segundo gol de River, cuando después de un centro de Juan Meza por el sector derecho logró saltar más alto que todos y con su golpe sutil con su cabeza ubicó la pelota lejos del arquero.
Facundo Colidio volvió a gritar un gol propio después de una sequía muy preocupante: su último tanto fue el 19 de julio de 2025, frente a Instituto.
En el minuto 83 Tomás Galván volvió a convertir tras un gran pase de Aníbal Moreno y de esta manera coronó una actuación que fue muy aplaudida por los hinchas del Millo cuando fue sustituído al minuto de haber marcado su segundo gol con la camiseta de River.
De esta manera River llegó a los 23 puntos y se ubica segundo de la zona B que es liderada por Independiente Rivadavia con 26 puntos. Además, con la victoria también alcanzó la segunda ubicación de la Tabla Anual. En la próxima fecha, la 14, visitará a Racing en el Cilindo de Avellaneda.