River goleó a Belgrano en el mejor partido del ciclo Coudet

Embed ¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano



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Tan solo un minuto después se repitió su avance aunque en esta oportunidad la definición con tres dedos se fue cerca del arco protegido por Thiago Cardozo.

Embed ¡Otra de Driussi!



Definición del delantero de River que pasó muy cerca



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A pesar que el Millonario no logró abrir el marcador, el partido se convirtió en un monólogo porque el conjunto cordobés atacó poco y nada, por lo que los dirigidos por Chacho Coudet lograron hacerse con la posesión de la pelota.

Sin embargo, el gol iba a llegar: en el minuto 37 nuevamente Driussi tuvo la oportunidad de abrir el marcador quedando mano a mano con el arquero de Belgrano, pero Cardozo logró contener su disparo con la mala fortuna que el rebote quedó en los pies de Tomás Galván. El mediocampista definió de primera llenando de gol la boca de los hinchas de River.

Embed ¡LO GANA RIVER!



Galván definió con el arco vacío ante Belgrano #LPFxTNTSports



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Tras el gol Belgrano adelantó sus filas, pero sin lograr efectivizar sus ideas. De esta manera se fueron a los vestuarios con el 1 a 0 parcial para River.

El Monumental El mensaje de River: "Honor y respeto a nuestros héroes".

Cuando se disputaban los 14 minutos del complemento apareció Facundo Colidio para marcar el segundo gol de River, cuando después de un centro de Juan Meza por el sector derecho logró saltar más alto que todos y con su golpe sutil con su cabeza ubicó la pelota lejos del arquero.

Embed ¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano



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Facundo Colidio volvió a gritar un gol propio después de una sequía muy preocupante: su último tanto fue el 19 de julio de 2025, frente a Instituto.

En el minuto 83 Tomás Galván volvió a convertir tras un gran pase de Aníbal Moreno y de esta manera coronó una actuación que fue muy aplaudida por los hinchas del Millo cuando fue sustituído al minuto de haber marcado su segundo gol con la camiseta de River.

Embed GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN



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De esta manera River llegó a los 23 puntos y se ubica segundo de la zona B que es liderada por Independiente Rivadavia con 26 puntos. Además, con la victoria también alcanzó la segunda ubicación de la Tabla Anual. En la próxima fecha, la 14, visitará a Racing en el Cilindo de Avellaneda.

Facundo Colidio Facundo Colidio dejó atrás una racha muy negativa con la camiseta de River.

La síntesis del partido de River y Belgrano