El camión de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: es el más grande del planeta Tierra y mueve cohetes

La principal misión de este camión es mover naves espaciales completas, con cohetes incluidos, desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento, preparando todo con eficacia antes del despegue del planeta Tierra. El transportador cuida con precisión milimétrica el movimiento de la gigantesca pila del cohete y la cápsula Orión que llevará a la tripulación humana.

FPSO Almirante Tamandaré (5)

¿Cómo es este vehículo único en el planeta Tierra?

El Guinness World Records, lo reconoció con el mérito de ser el vehículo autopropulsado más pesado del mundo, el CT-2 no está diseñado para transportar cohetes, sino para cargar con las plataformas de lanzamiento en las que se asientan.

Este transportador de caracteriza por