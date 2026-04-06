En el centro del Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, hay una máquina que parece salida de una fábula industrial. Se trata de un coloso camión que no conoce la economía de combustible y que es el más grande del planeta Tierra.
El camión de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: es el más grande del planeta Tierra y mueve cohetes
Con un tamaño colosal y precisión milimétrica, este camión industrial transporta cargas espaciales que desafían la ingeniería convencional
Este gigante, con casi 3.000 toneladas de peso, no es un camión común ni un monstruo de construcción terrestre. Es el transportador usado por la NASA para mover sus cohetes más poderosos, pieza esencial en misiones tan ambiciosas como Artemis II.
El camión de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: es el más grande del planeta Tierra y mueve cohetes
El nombre de este camión es Crawler Transporter (transportador sobre orugas) o CT-2. Fue construido originalmente en 1965 para el programa Apolo y, a pesar de su edad, sigue en operación gracias a múltiples actualizaciones tecnológicas que le permitieron adaptarse a los retos de la era Artemis.
La principal misión de este camión es mover naves espaciales completas, con cohetes incluidos, desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento, preparando todo con eficacia antes del despegue del planeta Tierra. El transportador cuida con precisión milimétrica el movimiento de la gigantesca pila del cohete y la cápsula Orión que llevará a la tripulación humana.
¿Cómo es este vehículo único en el planeta Tierra?
El Guinness World Records, lo reconoció con el mérito de ser el vehículo autopropulsado más pesado del mundo, el CT-2 no está diseñado para transportar cohetes, sino para cargar con las plataformas de lanzamiento en las que se asientan.
Este transportador de caracteriza por
- Velocidad de traslado: tan lenta y deliberada que en pleno movimiento no supera unos pocos kilómetros por hora. La NASA precisa que se mueve a una milla por hora (1,6 km/h), aunque su velocidad máxima teórica sin carga es algo mayor, de 3,2 km/h
- Peso: aproximadamente 6,6 millones de libras (o el peso de unas 15 Estatuas de la Libertad o 1.000 camionetas pickup).
- La altura del camión varía entre aproximadamente 20 y 26 pies, dependiendo de la posición de los cilindros de elevación, ecualización y nivelación.
- Capacidad de carga : capaz de transportar 18 millones de libras (o el peso de más de 20 aviones 777 completamente cargados).