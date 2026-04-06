Ni menta, ni romero: el "fruto mágico" que debes colocar en el mate para tener energía

La respuesta está en la guaranina. Aunque es químicamente idéntica a la cafeína, el guaraná la libera de forma mucho más lenta en el organismo gracias a sus taninos y fibras.

Esto significa que, a diferencia del café, que te da un "subidón" y luego un bajón repentino, el guaraná en el mate te mantiene con energía constante y niveles de alerta elevados por mucho más tiempo.

guarana Este fruto tiene un gusto ligeramente amargo.

Pero, más allá de la energía física, este complemento actúa como un nootrópico natural. Mejora la capacidad de asociación de ideas y agudiza los reflejos, convirtiéndose en el aliado ideal para jornadas laborales intensas.

Si sentís que el café ya no te hace efecto o que tu mate habitual se queda corto, es hora de dejar de lado los yuyos tradicionales. Recordá no consumirlo tarde para conciliar el sueño fácilmente.

Cómo incorporar este yuyo correctamente