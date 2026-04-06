Ni menta, ni romero: el "fruto mágico" que debes colocar en el mate para tener energía

El ritual del mate es sagrado. Ya sea para arrancar la mañana, para sobrevivir a la modorra después del almuerzo o para encarar una noche de estudio, el termo y la bombilla son tus fieles compañeros. Sin embargo, a veces la yerba sola no alcanza para remontar el cansancio acumulado de la semana.
Muchos recurren a la clásica menta para refrescar o al romero para la memoria, pero existe un fruto mágico que se ha convertido en el secreto mejor guardado de quienes necesitan un shock de vitalidad natural.
Guaraná, el fruto mágico que debes colocar en tu mate
El guaraná (Paullinia cupana) es una semilla originaria de la selva amazónica, utilizada desde hace siglos por los pueblos originarios para combatir la fatiga y mejorar el rendimiento físico. Cuando se combina con el mate, su rendimiento se potencia.
La respuesta está en la guaranina. Aunque es químicamente idéntica a la cafeína, el guaraná la libera de forma mucho más lenta en el organismo gracias a sus taninos y fibras.
Esto significa que, a diferencia del café, que te da un "subidón" y luego un bajón repentino, el guaraná en el mate te mantiene con energía constante y niveles de alerta elevados por mucho más tiempo.
Pero, más allá de la energía física, este complemento actúa como un nootrópico natural. Mejora la capacidad de asociación de ideas y agudiza los reflejos, convirtiéndose en el aliado ideal para jornadas laborales intensas.
Si sentís que el café ya no te hace efecto o que tu mate habitual se queda corto, es hora de dejar de lado los yuyos tradicionales. Recordá no consumirlo tarde para conciliar el sueño fácilmente.
Cómo incorporar este yuyo correctamente
- La proporción justa: agregá apenas una cucharadita de café de guaraná en polvo mezclada con la yerba, del lado opuesto a la bombilla.
- El cebado: al mojar la yerba con agua tibia (nunca hirviendo), los principios activos del guaraná empezarán a infusionarse gradualmente.
- El sabor: tiene un gusto ligeramente amargo y terroso que combina a la perfección con el perfil de sabor de una yerba de monte o con palo.