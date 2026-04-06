Franco Agüero habló del enojo de los hinchas de Huracán Las Heras: "Es entendible"

Embed - La autocrítica de Franco Agüero, el arquero de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras, dirigido por Sergio Toti Arias, en tres partidos no ha podido ganar, con una derrota de visitante y dos empates de local. Sobre esta racha, el arquero aseguró: "Son rachas que hay que cortar, tenemos que ganar para descomprimir un poco la cabeza. Hay seguir mejorando como equipo, lo mejor lo dimos en el segundo tiempo".

plantel de huracan. Huracán Las Heras empató 1 a 1 ante Cipolletti,de Rio Negro. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Franco Agüero y su vuelta a Huracán Las Heras

El arquero es uno de los referentes de Huracán, volvió al club tras su ascenso al Federal en el 2016. Sobre su regreso, reconoció: "Estoy contento con esta vuelta al club, disfruto de estar nuevamente en esta institución y con la responsabilidad de llevar a Huracán lo más arriba posible".

A Huracán Las Heras se lo vienen dos compromisos muy importantes con Atenas de Río Cuarto y el Atlético San Martín de local. "A Río Cuarto vamos a ir ganar, y traernos los tres puntos, después pensaremos en San Martín", opinó el arquero.