Franco Agüero habló del enojo de los hinchas de Huracán Las Heras: "Es entendible"

Huracán Las Heras igualó 1 a 1 con Cipolletti de Río Negro, por la 3ra fecha del TorneoFederal A. El Globo sigue sin ganar en el certamen, con dos empates y una derrota. Tras el partido uno de los pocos que habló fue su arquero Franco Agüero, que mostró mucha autocrítica.
Franco Agüero tras el encuentro, fue muy autocrítico, sobre el descontento de los hinchas admitió: "Es entendible que se muestren enojados y está perfecto, tenemos que ganar, somos un equipo grande que tiene exigencias. Hay que saber bancarse esas puteadas para que después vengan los aplausos".
"Nos preocupa no poder ganar en estas primeras fechas. Fuimos dos equipos distintos, uno en el primer tiempo, donde nos marcaron el primer gol y otro en el segundo tiempo que empatamos el partido y lo metimos en un arco y buscamos ganar hasta el final", agregó el uno del Globo.
Embed - La autocrítica de Franco Agüero, el arquero de Huracán Las Heras
Huracán Las Heras, dirigido por Sergio Toti Arias, en tres partidos no ha podido ganar, con una derrota de visitante y dos empates de local. Sobre esta racha, el arquero aseguró: "Son rachas que hay que cortar, tenemos que ganar para descomprimir un poco la cabeza. Hay seguir mejorando como equipo, lo mejor lo dimos en el segundo tiempo".
Franco Agüero y su vuelta a Huracán Las Heras
El arquero es uno de los referentes de Huracán, volvió al club tras su ascenso al Federal en el 2016. Sobre su regreso, reconoció: "Estoy contento con esta vuelta al club, disfruto de estar nuevamente en esta institución y con la responsabilidad de llevar a Huracán lo más arriba posible".
A Huracán Las Heras se lo vienen dos compromisos muy importantes con Atenas de Río Cuarto y el Atlético San Martín de local. "A Río Cuarto vamos a ir ganar, y traernos los tres puntos, después pensaremos en San Martín", opinó el arquero.