Huracán Las Heras se enfrentará con Cipolletti en el estadio General San Martín

Concentrados huracán cipolletti.

El Globo volverá al estadio General San Martín y buscará darle una alegría a su público con el que está en deuda y así empezar a sumar con el objetivo de pelear el ascenso a la Primera Nacional.

Cipolletti, el rival de Huracán Las Heras

Cipolletti viene de ganarle por 3 a 0 en su debut como local al Atlético San Martín, resultado con el que se recuperó de la derrota 3 a 1 contra Atenas en Río Cuarto en la primera fecha.

El equipo de Río Negro tiene 3 puntos en dos fechas disputadas.

Probables formaciones:

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Adrián Giordano o Enzo Montenegro; Marcos Sosa, Nicolás Chacón, Iván Sandoval, Nicolás Genes; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Cipolletti: Facundo Crespo, Nicolas Trejo Yago Piro,Víctor Manchafico yNehuen García;Marcos PérezBrandon Obregón Andrés Almirón, Ulises Romero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Nelson Bejas

Hora: 16.15