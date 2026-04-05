Huracán Las Heras se enfrentará con Cipolletti en el estadio General San Martín

Este domingo desde las 16.15, Huracán Las Heras tendrá una nueva presentación de local en el estadio General San Martín y será ante Cipolletti de Río Negro por el Torneo Federal A.
Huracán Las Heras jugará ante Cipolletti desde las 16.15, en el estadio General San Martín. El Globo buscará su primer triunfo en el Federal A.
Este domingo desde las 16.15, Huracán Las Heras tendrá una nueva presentación de local en el estadio General San Martín y será ante Cipolletti de Río Negro por el Torneo Federal A.
El encuentro entre el Globo y el Albinegro correspondiente a la Zona 3 tendrá el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias no ha podido ganar y suma un punto en dos partidos jugados ya que en el debut empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz y viene de perder 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis.
El Globo volverá al estadio General San Martín y buscará darle una alegría a su público con el que está en deuda y así empezar a sumar con el objetivo de pelear el ascenso a la Primera Nacional.
Cipolletti viene de ganarle por 3 a 0 en su debut como local al Atlético San Martín, resultado con el que se recuperó de la derrota 3 a 1 contra Atenas en Río Cuarto en la primera fecha.
El equipo de Río Negro tiene 3 puntos en dos fechas disputadas.
Probables formaciones:
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Adrián Giordano o Enzo Montenegro; Marcos Sosa, Nicolás Chacón, Iván Sandoval, Nicolás Genes; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Cipolletti: Facundo Crespo, Nicolas Trejo Yago Piro,Víctor Manchafico yNehuen García;Marcos PérezBrandon Obregón Andrés Almirón, Ulises Romero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Estadio: Huracán Las Heras
Árbitro: Nelson Bejas
Hora: 16.15