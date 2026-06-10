Maipú recibió una mención por su compromiso con el cuidado del agua

MAIPU ACEITE (2) El reconocimiento, otorgado por la Universidad de Congreso, que destacó la implementación del Programa ACUS.

Programa ACUS de recuperación

Gracias a este programa, durante el año 2025 y lo que va de 2026, se recolectaron aproximadamente 60.000 litros de aceite de cocina usado. Este retiro de aceite se hizo en conjunto con una media de 15 empresas de Maipú. Esto evitó la contaminación de 40 millones de litros de agua.

La edición 2026 de esta mención tuvo como eje el lema propuesto por la UNESCO para el Día Mundial del Agua: "Donde fluye el agua, crece la igualdad", una consigna que invita a reflexionar sobre el acceso al agua, la equidad, la sustentabilidad y la necesidad de construir comunidades más inclusivas y responsables con los recursos naturales.