Maipú presenta la Avant premiere exclusiva de "Spider-Man: Un nuevo día" en el Cine Teatro Imperial

Quienes no puedan asistir al pre estreno tendrán nuevas oportunidades de verla durante la semana, ya en cartelera comercial:

Jueves 30 – 18 hs

Viernes 31 – 15 hs

Domingo 2 – 18.30 hs

Martes 4 – 18 hs

Miércoles 5 – 19.30 hs

El Municipio de Maipú y el Cine Teatro Imperial refuerzan así su compromiso con la difusión cultural y el acceso a propuestas cinematográficas de calidad, consolidando a Maipú como un polo de referencia en la agenda cultural mendocina.

El Cine Teatro Imperial de Maipú estrena "Spider-Man: Un nuevo día" el miércoles 29.

Seguí disfrutando del Cine Teatro Imperial Maipú

Además del estreno de Spider-Man, el Cine Teatro Imperial continúa con su programación habitual del Cine INCAA, que esta semana incluye:

Pensamiento Lateral ($3.600)

Un atrapante thriller psicológico que sigue a Julia, una psicóloga secuestrada en una fábrica abandonada. Confinada por tres captores misteriosos, no recurre a la fuerza física para salvarse: utiliza el pensamiento lateral y sutiles estrategias mentales para manipularlos desde adentro. Comienza así un letal juego psicológico donde la supervivencia depende del ingenio.

Calificación: C (mayores de 18 años)

Jueves 30 – 21.30 hs

Domingo 2 – 21.30 hs

La princesa Mononoke ($3.600)

En el Japón feudal, el príncipe Ashitaka busca romper una maldición mortal. Su viaje lo lleva a una guerra feroz entre una comunidad minera y los dioses del bosque, liderados por San, una joven criada por lobos. Esta obra maestra de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli es una épica batalla entre el progreso humano y la naturaleza primordial.