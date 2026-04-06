La salud mental en la Policía: más de 4.000 licencias en 2025 y 277 efectivos en tratamiento

Además, afirmó que la normativa policial establece un límite estricto. Un policía no puede superar los 700 días de licencia en total. De hecho, la lupa oficial sobre estos números permitió detectar irregularidades. Según fuentes ministeriales, una serie de auditorías permitió descubrir "licencias truchas", lo que derivó en el desplazamiento y la baja de varios policías que abusaban del sistema.

La salud mental y los casos de suicidios

Quizás el dato más sensible del informe sean los suicidios dentro de la institución. En 2024 se registró 1 caso, mientras que en 2025 la cifra saltó a 5 policías que se quitaron la vida. La ministra Rus confirmó que ninguno de los 5 policías se encontraba bajo licencia psiquiátrica al momento del hecho.

"La gente que pasa por problemas de salud mental a veces no es gente que recibe asistencia o que manifiesta el problema en lo laboral", señaló Mercedes Rus y subrayó que el fenómeno es multicausal y que no siempre el entorno laboral o el sistema de salud detectan el riesgo a tiempo si no existe un contexto familiar que acompañe.

Uno de los casos más fuertes ocurrió en 2025 en San Martín (en ese departamento hubo 3 suicidios de efectivos mujeres en 2025). El martes 18 de noviembre por la tarde una auxiliar se quitó la vida en su casa. Los agentes que llegaron hasta el lugar se dieron cuenta que se trataba de una colega y que la bala había salido de su arma reglamentaria. También supieron a los pocos minutos que era madre y que su hijo estaba en la escuela mientras esto sucedía.

Controles y Junta Médica

Para intentar frenar el otorgamiento discrecional de licencias, el Gobierno implementó a fines de 2025 una Junta Médica encargada de validar cada diagnóstico externo. "Lo psicológico es difícil de corregir, pero ahora trabajamos con una junta que valida esos diagnósticos para evitar situaciones absurdas", indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

chalecos antibala policía de mendoza.jpg Foto: Gobierno de Mendoza.

Este "limpie de sistema" permitió un ahorro en el presupuesto y el dinero que el Estado dejó de pagar en policías que no cumplían funciones se destinó a la creación de becas para los cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

Y hablando del IUSP, el problema de la salud mental también se ve en los jóvenes aspirantes. La ministra Mercedes Rus explicó que el gran colador de la carrera policial es la salud mental; sólo el 17% de los estudiantes aprueba el curso y finalmente se convierte en efectivo. Los filtros en la institución permitieron que sólo 662 se egresen de un total aproximado de 10.500 estudiantes.

La visión del Ministerio de Seguridad es tener menos policías pero de mayor calidad. Incluso existe dentro de la fuerza una especie de período de prueba que dura 12 meses. Los jefes evalúan durante ese tiempo la adaptación del recién ingresado a la calle; en 2025, dieron de baja a 18 agentes por no estar debidamente preparados.

"No hay nada más contrario a los estímulos de los jóvenes de hoy que esto", aseguró la ministra en referencia a la pérdida de libertad y la rigidez horaria que implica la fuerza, durante una entrevista con Diario UNO.

Es por esto que desde el inicio de la gestión de Mercedes Rus se implementaron las cohortes especiales, que agrupan a alumnos con perfiles específicos, como personas con 3 años aprobados en la Licenciatura en Criminalística o ex militares. El objetivo es incorporar personal con conocimientos avanzados para el área de Investigaciones, permitiendo resultados más rápidos en delitos complejos como el ciberdelito, sin esperar los tres años que suele llevar capacitar a un efectivo.