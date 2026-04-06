Sebastián Báez rompió el maleficio y pudo ganar en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/2041178310290362390&partner=&hide_thread=false Aunque ya hace tiempo que está así, sorprende ver lo mal que está Tsitsipas.



Tres veces campeón aquí (hace no mucho), eliminado en 1a de Montecarlo, aunque a manos de un gran tenista como Fran Cerúndolo.



Tremenda caída del griego. pic.twitter.com/rzBCQr3Z6c — José Morón (@jmgmoron) April 6, 2026

Sebastián Báez se repuso a un buen comienzo de Wawrinka y lo doblegó

El encuentro entre el argentino y el suizo comenzó mucho mejor para Stanislas Wawrinka, campeón de este torneo en el 2014, que salió con todo y rápidamente se puso 4-1 en ventaja.

Posteriormente Báez levantó mucho el nivel, aprovechó los errores de su oponente y pudo dar vuelta la historia para quedarse con el primer parcial por 7-5.

En la segunda manga parecía que Báez se iba a quedar con el triunfo con mucha comodidad. Incluso llegó a estar 5-1, pero allí aparecieron las dudas y rápidamente Wawrinka pudo reponerse e igualar el asunto con cinco games por lado.

En ese momento fue cuando Báez volvió a levantar el nivel para quebrar el saque del suizo y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá una durísima prueba ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

A continuación del partido de Báez y Francisco, el hermano de este último, Juan Manuel Cerúndolo enfrenta en Montecarlo al local Valentin Vacherot.