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Sebastián Báez rompió el maleficio y pudo ganar en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo

Sebastián Báez derrotó a Wawrinka en su debut en el Masters de Montecarlo, primera victoria en sus cinco participaciones. Francisco Cerúndolo venció a Tsitsipas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
¡Por fin! Por primera vez Sebastián Báez pudo superar la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo y derrotando a Stanislas Wawrinka.

¡Por fin! Por primera vez Sebastián Báez pudo superar la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo y derrotando a Stanislas Wawrinka.

Sebastián Báez -65° en el ranking mundial- tuvo un más que auspicioso debut en el Masters 1000 de Montecarlo, superando en sets corridos nada menos que al suizo Stan Wawrinka (105°). Tras su primer triunfo en sus cinco participaciones este certamen, hora se enfrentará al número uno, el español Carlos Alcaraz.

El argentino Báez, se impuso por 7-5 y 7-5, en un encuentro que se extendió durante una hora y 47 minutos y así consiguió el pasaje a los 32avos. de final de Masters de Montecarlo, el primero de este nivel de los tres que se juegan sobre arcilla.

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Posteriormente, Francisco Cerúndolo doblegó al griego Stefanos Tsitsipas en sets corridos, con parciales de 7-5, y 6-4, también en primera ronda, tras 1 hora 45 minutos y 49 segundos.

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Sebastián Báez se repuso a un buen comienzo de Wawrinka y lo doblegó

El encuentro entre el argentino y el suizo comenzó mucho mejor para Stanislas Wawrinka, campeón de este torneo en el 2014, que salió con todo y rápidamente se puso 4-1 en ventaja.

Posteriormente Báez levantó mucho el nivel, aprovechó los errores de su oponente y pudo dar vuelta la historia para quedarse con el primer parcial por 7-5.

En la segunda manga parecía que Báez se iba a quedar con el triunfo con mucha comodidad. Incluso llegó a estar 5-1, pero allí aparecieron las dudas y rápidamente Wawrinka pudo reponerse e igualar el asunto con cinco games por lado.

En ese momento fue cuando Báez volvió a levantar el nivel para quebrar el saque del suizo y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá una durísima prueba ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

A continuación del partido de Báez y Francisco, el hermano de este último, Juan Manuel Cerúndolo enfrenta en Montecarlo al local Valentin Vacherot.

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