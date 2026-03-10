Masters 1000 de Indian Wells: los cruces de octavos de final tras la derrota de Sebastián Báez

Báez, de gran año en canchas duras, poco pudo hacer ante el ex número uno del mundo y quedó eliminado tras caer por 6-4 y 6-0 en un partido válido por la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada.

baez Báez no pudo con Medvedev en Indian Wells.

La caída de Sebastián Báez se suma a la de Francisco Cerúndolo ante el británico Jack Draper, preclasificado número 14, y completó los cruces de octavos de final que se disputarán entre este martes 10 y el miércoles 11 de marzo.