Inicio Ovación Tenis Indian Wells
Tenis internacional

Masters 1000 de Indian Wells: los cruces de octavos de final tras la derrota de Sebastián Báez

Sebastián Báez cayó sin atenuantes frente al ruso Daniil Medvedev y el Masters 1000 de Indian Wells quedó sin argentinos en el cuadro principal.

Por UNO
Báez se despidió en Indian Wells.

Báez se despidió en Indian Wells.

Sebastián Báez cayó sin atenuantes frente al ruso Daniil Medvedev y el Masters 1000 de Indian Wells quedó sin argentinos en el cuadro principal que ya tiene definidos sus cruces de octavos de final.

Báez, de gran año en canchas duras, poco pudo hacer ante el ex número uno del mundo y quedó eliminado tras caer por 6-4 y 6-0 en un partido válido por la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada.

baez
B&aacute;ez no pudo con Medvedev en Indian Wells.

Báez no pudo con Medvedev en Indian Wells.

La caída de Sebastián Báez se suma a la de Francisco Cerúndolo ante el británico Jack Draper, preclasificado número 14, y completó los cruces de octavos de final que se disputarán entre este martes 10 y el miércoles 11 de marzo.

Medvedev, quien solo perdió 8 puntos en todo el segundo set, es el preclasificado número 11 y se medirá en la próxima ronda con el estadounidense Alex Michelsen.

Jannik Sinner vs. Joao Fonseca en Indian Wells: hora y TV

De los 16 clasificados a octavos de final hay solo 3 que no son preclasificados: los locales Michelsen y Rinky Hijikata, surgido de la qualy, y el brasileño Joao Fonseca quien jugará con Jannik Sinner.

El duelo entre la joven estrella sudamericana y el número 2 del mundo se jugará no antes de las 18 hora argentina con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los cruces de octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells

Martes 10/3

  • Arthur Fils (30) vs. Felix Auger Aliassime (9)
  • Frances Tiafoe (21) vs. Alexander Zverev (4)
  • Learner Tien (25) vs. Alejandro Davidovich Fokina (18)
  • Joao Fonseca vs. Jannik Sinner (2)

Miércoles 11/3

  • Carlos Alcaraz (1) vs. Casper Ruud (13)
  • Rinky Hijikata (Q) vs. Cameron Norrie (27)
  • Novak Djokovic (3) vs. Jack Draper (14)
  • Daniil Medvedev (11) vs. Alex Michelsen

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas