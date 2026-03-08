Cuándo y contra quién juegan Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en la tercera ronda de Indian Wells

El otro argentino que está en competencia en el Masters 1000 de Indian Wells es Francisco Cerúndolo quien superó sufriendo más de la cuenta al francés Benjamin Bonzi, surgido de la clasificación, con un marcador de 6-4, 5-7 y 7-6 (5).

Embed - CERÚNDOLO TUVO UN DEBUT COMPLICADO PERO TERMINÓ IMPONIÉNDOSE ANTE BONZI EN INDIAN WELLS | RESUMEN

El flamante campeón del Argentina Open es el preclasificado 19 del torneo y este lunes se medirá en la tercera ronda con el favorito número 14 que es el británico Jack Draper. Por ahora el historial entre ambos favorece al argentino 2 a 0.

Fran Cerúndolo y Seba Báez en en el 2026

Para Fran Cerúndolo, de 27 años, ostenta un récord de 11 triunfos y 4 caídas en lo que va de la temporada, ocupa el puesto 20 en la ATP y ha ganado 510.000 dólares en premios.

Este año fue campeón en el Argentina Open y semifinalista en el Chile Open.

Seba Báez, de 25 años, llega a la tercera ronda del primer Masters 1000 del año con un récord de 14 partidos ganados y 5 perdidos; en el puesto 53 del ranking y con ganancias de 542.000 dólares.

Este año fue finalista en Auckland y semifinalista en Buenos Aires y Santiago de Chile.