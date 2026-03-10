Mientras se define si el partido se juega, Coudet tiene en mente el equipo de River para su debut

La probable formación de River para el debut de Coudet

Ante la ausencia de Franco Armani por lesión (tiene para un mes más de recuperación) en el arco estará Santiago Beltrán, quien está dando unos muy buenos primeros pasos bajo los tres palos de River.

La defensa estará integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, quien debió salir a aclarar en las redes sociales que no se peleó con el DT saliente, Marcelo Gallardo ante los trascendidos.

sebastian driussi lesion Driussi sería titular en River ante Huracán.

En el mediocampo serán de la partida Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, tal como lo venía formando Marcelo Gallardo, quien dejó de ser el entrenador del conjunto millonario.

El colombiano Juan Fernando Quintero será el enganche a pesar de que se recupera de una lesión, mientras que los dos delanteros serían Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River está séptimo en la Zona B con 11 puntos y necesita recuperar terreno, mientras que el “Globo” está quinto con 12 unidades.