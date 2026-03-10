Mientras se define si el partido se juega, Coudet tiene en mente el equipo de River para su debut

A pesar que aún está en duda el partido que River jugará ante Huracán el próximo jueves, el DT millonario, Eduardo Coudet, tiene definido el equipo que pondrá en su debut por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
No se sabe aún a ciencia cierta adónde se jugará el partido entre Quemeros y Millonarios, ya que el Tomás Adolfo Ducó todavía no podría recibir hinchas luego del derrumbe que se dio en un complejo de viviendas cercano, por lo que está la posibilidad de que Huracán cambie la localía. Sin embargo, el club de Parque Patricios no quiere ceder e iría a la Justicia para que el cotejo se pueda jugar en su reducto.
De cara a este importante partido, el flamante DT del “Millonario” ya tendría definido a los once que irá en busca de un triunfo que les permita afianzarse en los puestos de clasificación para los playoffs.
Ante la ausencia de Franco Armani por lesión (tiene para un mes más de recuperación) en el arco estará Santiago Beltrán, quien está dando unos muy buenos primeros pasos bajo los tres palos de River.
La defensa estará integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, quien debió salir a aclarar en las redes sociales que no se peleó con el DT saliente, Marcelo Gallardo ante los trascendidos.
En el mediocampo serán de la partida Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, tal como lo venía formando Marcelo Gallardo, quien dejó de ser el entrenador del conjunto millonario.
El colombiano Juan Fernando Quintero será el enganche a pesar de que se recupera de una lesión, mientras que los dos delanteros serían Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
River está séptimo en la Zona B con 11 puntos y necesita recuperar terreno, mientras que el “Globo” está quinto con 12 unidades.