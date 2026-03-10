Trágica broma: un profesor de secundaria murió al ser atropellado accidentalmente por un alumno y su esposa hizo un pedido especial

Broma profesor mujer Un docente de secundaria murió al ser atropellado accidentamente por un alumno y su esposa pidió que el joven no sea procesado.

El docente, padre de dos hijos, había salido de su casa para sorprender a un grupo de alumnos suyos que iba a realizar la tradicional broma de tirar rollos de papel higiénico en el jardín, pero todo terminó en tragedia.

Es que Hughes, al intentar huir resbaló en la calle mojada y fue embestido por la camioneta que manejaba Jayden Ryan Wallace, un joven de 18 años, quien integraba el grupo de alumnos. Más allá de que el docente fue trasladado rápidamente a un hospital de Gainesville, el docente murió poco después a causa de las graves heridas que sufrió.

Wallace fue detenido por las autoridades, acusado de "homicidio vehicular, conducción imprudente, allanamiento ilegal y arrojar basura en propiedad privada", aunque permanece en libertad luego de pagar la suma de U$S 11.080 en concepto de fianza, aunque la causa continúa, en la que otros cuatro estudiantes del grupo enfrentan cargos menores y deberán presentarse ante la Justicia cuando se fijen las audiencias.

Lo que también provocó conmoción tras el trágico accidente, fue la reacción de la familia del docente Hughes, ya que su esposa Laura le pidió a la Justicia que los cinco estudiantes que participaron de la broma no sean procesados por el incidente.

“Esta es una tragedia terrible y nuestra familia quiere evitar que se arruinen las vidas de estos estudiantes”, afirmó la esposa de Hughes en declaraciones a The New York Times, aclarando que su esposo no pretendía reprender a los alumnos, sino sorprenderlos, y que cualquier acción penal contra los estudiantes sería contraria a los valores que Jason promovió como docente.

Broma profesor alumno El docente Jason Hughes y el alumno Jayden Ryan Wallace. El joven lo atropelló durante una broma de graduación.

“Procesarlos iría en contra de la dedicación de toda su vida a invertir en las vidas de estos niños”, indicó Laura Hughes destacando que su marido tenía una relación cercana con los alumnos.

Según lo informado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, cinco estudiantes llegaron alrededor de las 23.40 del viernes frente a la casa del docente para realizar la broma de graduación conocida como “TP”, que consiste en lanzar rollos de papel higiénico sobre árboles, jardín y viviendas.

Esta acción forma parte de una tradición que se realiza entre alumnos y docentes durante la temporada de graduación, según el relato de varios vecinos de Gainesville.