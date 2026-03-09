En medio de un complejo procedimiento, un hombre que amenazaba a su esposa con un arma blanca, más precisamente un cuchillo, y luego intentó atacar a los policías con una viga de construcción, fue detenido luego de ser reducido con una Taser, un arma de baja letalidad que utilizan las fuerzas de seguridad.
Amenazaba a su esposa con un cuchillo, intentó atacar a los policías con una viga y fue reducido con una Taser
El violento episodio ocurrió en horas de la noche del viernes en una vivienda situada sobre la calle Lavalle al 4100, en la ciudad de Rosario. Una llamada al teléfono de emergencias 911 alertaba cerca de las 23.30 sobre un incidente en donde un hombre tenía amenazada a su esposa con cuchillo, por que una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II se hizo presente en el lugar y decidió aplicar el protocolo de armas de baja letalidad para reducir de forma segura al agresor.
La víctima había denunciado que su pareja se mostraba sumamente agresivo y la amenazaba desde una ventana con un cuchillo tipo carnicero, y rápidamente se activaron las alarmas a partir del protocolo utilizado por las fuerzas policiales para estos casos.
Frente al riesgo que podría provocar la situación, la Central de Emergencias de la Policía de Santa Fe solicitó la presencia en el lugar de un operador capacitado en el manejo de pistolas Taser, un arma de baja letalidad que se utiliza para estos casos de violencia.
Al ingresar a la planta alta de la propiedad, los policías asignados al operativo se encontraron con el sospechoso amenazándolos sosteniendo una pesada viga de hormigón entre sus brazos con la intención de lanzarla, por lo que en cuestión de segundos se vivió una situación tensa.
El objetivo de los efectivos policiales era evitar un enfrentamiento con armas de fuego y proteger la integridad de todos los involucrados. En ese sentido, un suboficial capacitado en el uso de ese elemento realizó el despliegue del dispositivo electrónico y la descarga inmovilizó de inmediato al atacante, identificado como Brian M. de 32 años.
Una vez reducido el agresor, los agentes le colocaran las esposas de seguridad sin mayores complicaciones, mientras que otros efectivos de la Policía de Santa Fe procedió a secuestrar el cuchillo utilizado en las amenazas previas y la viga de 80 centímetros que el hombre pretendía lanzarle a los policías para resistirse a la detención.
El agresor fue trasladado a la Comisaría 21ª de la Unidad Regional II, con asiento en la ciudad de Rosario, donde quedó a disposición de la justicia acusado de "amenazas, violencia de género y resistencia a la autoridad", por lo que en las próximas horas será trasladado a la Fiscalía interviniente para la audiencia de imputación.