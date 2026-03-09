Amenazaba a su esposa con un cuchillo, intentó atacar a los policías con una viga y fue reducido con una Taser.

Frente al riesgo que podría provocar la situación, la Central de Emergencias de la Policía de Santa Fe solicitó la presencia en el lugar de un operador capacitado en el manejo de pistolas Taser, un arma de baja letalidad que se utiliza para estos casos de violencia.

Al ingresar a la planta alta de la propiedad, los policías asignados al operativo se encontraron con el sospechoso amenazándolos sosteniendo una pesada viga de hormigón entre sus brazos con la intención de lanzarla, por lo que en cuestión de segundos se vivió una situación tensa.

El objetivo de los efectivos policiales era evitar un enfrentamiento con armas de fuego y proteger la integridad de todos los involucrados. En ese sentido, un suboficial capacitado en el uso de ese elemento realizó el despliegue del dispositivo electrónico y la descarga inmovilizó de inmediato al atacante, identificado como Brian M. de 32 años.

Una vez reducido el agresor, los agentes le colocaran las esposas de seguridad sin mayores complicaciones, mientras que otros efectivos de la Policía de Santa Fe procedió a secuestrar el cuchillo utilizado en las amenazas previas y la viga de 80 centímetros que el hombre pretendía lanzarle a los policías para resistirse a la detención.

El agresor fue trasladado a la Comisaría 21ª de la Unidad Regional II, con asiento en la ciudad de Rosario, donde quedó a disposición de la justicia acusado de "amenazas, violencia de género y resistencia a la autoridad", por lo que en las próximas horas será trasladado a la Fiscalía interviniente para la audiencia de imputación.