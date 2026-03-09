Un policía usó una Taser por primera vez fuera de las fuerzas especiales en Mendoza y desarmó a un hombre

pistolas taser Los policías y preventores se capacitan para sacar la habilitación que les permite utilizar pistolas Taser.

"Hasta ahora estos dispositivos estaban destinados exclusivamente a las FOE. Con la formación que impulsamos, comenzamos a ampliar su uso a efectivos convencionales, siempre bajo protocolos estrictos y con preparación específica", continuó la funcionaria.

Las nuevas Taser 7 incorporan tecnología que permite realizar advertencias disuasivas previas, algo que los dispositivos con los que contaba la provincia no tenían, lo que brinda a los policías más herramientas para evitar la descarga eléctrica cuando la situación lo permite.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad informó que el Sur cuenta con 10 de estas pistolas distribuidas entre Malargüe, San Rafael y General Alvear.

"De manera progresiva se irán incorporando en otros departamentos de la provincia, a medida que más efectivos completen la capacitación y certificación correspondiente", explicó la ministra.

En Mendoza, las pistolas Taser están habilitadas para seguridad privada, policías y preventores

Desde hace tiempo, el Gobierno promueve el uso de pistolas Taser. De hecho, fue la primera provincia del país en adquirir estas armas en 2006 para los grupos especiales. El 17 de junio del año pasado, el Senado dio la sanción definitiva para extender su uso a los preventores. Meses atrás habían permitido utilizarlas a los trabajadores de la seguridad privada y a la Policía.

Pistola Taser en manos de las fuerzas especiales de la Policía de Mendoza Las pistolas Taser anteriormente eran utilizadas sólo por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

En Mendoza, los municipios pueden adherir a la ley que permite el uso de las Taser en preventores y son las comunas quienes deben dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar su capacitación.

La norma los habilita a usar bastones, aerosoles disuasivos (como el gas pimienta), pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea como son las pistolas Taser, pero en ningún caso armas de fuego.

En tanto que la capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, está a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

Las características de las pistolas Taser 7

En 2025 se adjudicó la compra de 130 nuevas pistolas Taser 7, junto con cartuchos adicionales. En ese momento, la adquisición fue calificada como la mayor adquisición de este equipamiento en la historia de la provincia.

pistolas taser preventores ciudad Las pistolas Taser 7 adquiridas por el Gobierno.

Las nuevas armas tienen algunas diferencias tecnológicas respecto a los modelos anteriores:

Permiten cargar 2 cartuchos simultáneos (uno de corto y otro de largo alcance)

Cuentan con señales visuales y sonoras disuasivas

Producen descargas de 5 segundos de duración que generan inmovilización neuromuscular temporal.

Aunque la descarga inicial puede alcanzar 50.000 voltios, la energía que finalmente llega al cuerpo humano se reduce aproximadamente a entre 1.000 y 2.000 voltios, según información oficial.