Un hombre le disparó a su hermano gemelo este viernes por la tarde en el barrio 8 de Abril, de Las Heras, y cuando la Policía llegó al lugar, los vecinos comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los efectivos, según informaron fuentes policiales.
Un hombre le disparó a su hermano gemelo en Las Heras y los vecinos atacaron a piedrazos a la policía
Efectivos de la Comisaría 43 detuvieron al autor de los disparos y secuestraron una carabina calibre 22 y un pistolón calibre 16. El padre de ambos también fue demorado
El hecho ocurrió alrededor de las 17.25 en la manzana D. Personal de la Comisaría 43 fue desplazado al lugar por el CEO ante el reporte de una persona herida por arma de fuego. Al llegar, la víctima, David Marcos Montenegro Moretta, de 42 años, alertó a los efectivos que su hermano se encontraba armado dentro del domicilio.
Con las debidas precauciones, el personal policial ingresó a la vivienda y logró la aprehensión del imputado, Lucas Marcos Montenegro Moretta, gemelo de la víctima y con domicilio en la misma dirección. En el lugar secuestraron una carabina calibre 22 sin cantonera, un pistolón calibre 16 y cuatro cartuchos calibre 16.
Durante el procedimiento, los vecinos comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, lo que obligó a solicitar directivas a la Oficina Fiscal N°1, a cargo de Pablo Buzzola.
El fiscal dispuso que Lucas Marcos Montenegro Moretta fuera trasladado aprehendido a la Subcomisaría Iriarte. También ordenó la detención del padre de ambos, Héctor Montenegro, por ser el propietario registrado de las armas secuestradas.