Un hombre le disparó a su hermano gemelo en Las Heras y los vecinos atacaron a piedrazos a la policía

El hecho ocurrió alrededor de las 17.25 en la manzana D. Personal de la Comisaría 43 fue desplazado al lugar por el CEO ante el reporte de una persona herida por arma de fuego. Al llegar, la víctima, David Marcos Montenegro Moretta, de 42 años, alertó a los efectivos que su hermano se encontraba armado dentro del domicilio.

armas secuestradas barrio 8 de abril Los elementos secuestrados en el barrio 8 de abril, de Las Heras.

Con las debidas precauciones, el personal policial ingresó a la vivienda y logró la aprehensión del imputado, Lucas Marcos Montenegro Moretta, gemelo de la víctima y con domicilio en la misma dirección. En el lugar secuestraron una carabina calibre 22 sin cantonera, un pistolón calibre 16 y cuatro cartuchos calibre 16.