Banco Nación supermercados regresa este miércoles con la promo para ahorrar hasta $144.000

Este beneficio es uno de las pocos que se mantiene vigente (incluso ha actualizado sus porcentaje de descuentos) en Banco Nación, ya que otros han dejado de tener validez, por ejemplo el de los descuentos en indumentarias con 12 cuotas sin interés los viernes, sábados y domingos.

Banco Nación publicó en su página oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

El Banco Nación tiene otras propuestas como sus créditos hipotecarios, por los que los clientes averiguan cada vez más.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Quienes quieran quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 11de marzo deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Inclusive suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Banco Nacion jubilados supermercados Los jubilados tienen un 5% extra si pagan con MODO y Banco Nación este miércoles (pero el beneficio es de lunes a viernes)

Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A este beneficio de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma uno extra específico para los jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).

Banco Nación: supermercados adheridos