Créditos hipotecarios del Banco Nación: esta es la nueva tasa de interés

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: ¿baja el scoring?

En los últimos meses, muchos hemos comenzado a escuchar con cada vez más frecuencia el término scoring bancario, y es que fue el indicador que el Banco Nación modificó y que generó complicaciones para poder generar la solicitud de los créditos hipotecarios. Ahora, todo parece que volverá "a la normalidad".

La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900. Se adelantó que el Banco Nación bajará el número, se espera que a un 600, pero aún no hay nada oficial.

El Banco Nación aumenta la tasa de interés de los créditos hipotecarios

Desde hace ya cerca de dos años que el Banco Nación lidera en materia de créditos hipotecarios por ofrecer préstamos para viviendas con condiciones muy interesantes y oportunas. Entre ellas, una de las más destacadas era la de tener la tasa de interés anual más baja, algo que llamó la atención de muchos.

Hasta mediados de noviembre, en medio de un contexto complejo a nivel nacional, el Banco Nación dejó de lado el porcentaje del 4.5% de la tasa de interés de los créditos hipotecarios, para pasar a ser del 6% para los clientes.

En diciembre se oficializó el aumento del 1.5% en la tasa de interés anual de los créditos hipotecarios del Banco Nación, siendo desde ahora de un 6%. Esta continúa siendo la más baja de los préstamos para viviendas del mercado.