A partir del martes 16 de junio el Acceso Este comenzará su proceso de renovación. El avance de las obras en Maipú se convertirá en un dolor de cabeza para muchos mendocinos que toman esa arteria para ir al trabajo o para movilizarse hacia diversas zonas del Gran Mendoza.
Obras en Maipú: ¿Cómo serán los cortes en el Acceso Este?
Más de 20.000 vehículos deberán circular por dos colectoras. A continuación te diremos cómo serán los cortes.
La obra contempla la reconstrucción completa de la carpeta asfáltica, nuevas bases granulares, pavimentación de banquinas, renovación de defensas laterales y actualización de la señalización vial. A continuación te diremos qué calles estarán afectadas por los cortes en el Acceso Este.
¿Cómo serán los cortes en el Acceso Este?
El nuevo esquema de circulación obligará a los conductores a abandonar la calzada central y utilizar exclusivamente las vías laterales. Los frentes de obra previstos son:
- Sentido oeste-este (hacia San Martín): corte total de la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Todo el tránsito será derivado hacia la colectora sur.
- Sentido este-oeste (hacia el Gran Mendoza): corte total de la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas. Los vehículos deberán circular por la colectora norte.
Los plazos previstos serán diferentes según el sector intervenido.
- Calzada sur: duración estimada de 90 días.
- Calzada norte: duración estimada de 45 días.
Desde el Ejecutivo provincial aseguran que las colectoras se encuentran en condiciones adecuadas para absorber el tránsito. Sin embargo, solicitaron extremar las medidas de precaución debido al incremento de circulación que tendrán esas vías alternativas durante todos estos meses.
El primer tramo, de 8,76 kilómetros entre Arturo González y Cervantes, está a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, que obtuvo la adjudicación con una oferta de $19.801 millones.
El segundo segmento, de 10,4 kilómetros entre Cervantes y la Variante Palmira, es ejecutado por Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), por un monto de $28.700 millones.