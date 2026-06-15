Obras en Maipú: ¿Cómo serán los cortes en el Acceso Este?

Sentido oeste-este (hacia San Martín): corte total de la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Todo el tránsito será derivado hacia la colectora sur.

Sentido este-oeste (hacia el Gran Mendoza): corte total de la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas. Los vehículos deberán circular por la colectora norte.

Los plazos previstos serán diferentes según el sector intervenido.

Calzada sur: duración estimada de 90 días.

Calzada norte: duración estimada de 45 días.

Desde el Ejecutivo provincial aseguran que las colectoras se encuentran en condiciones adecuadas para absorber el tránsito. Sin embargo, solicitaron extremar las medidas de precaución debido al incremento de circulación que tendrán esas vías alternativas durante todos estos meses.

acceso este obras maipu 2 Este martes a las 12 se corta el Acceso Este en Maipú hacia San Martín y el Gran Mendoza.

El primer tramo, de 8,76 kilómetros entre Arturo González y Cervantes, está a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, que obtuvo la adjudicación con una oferta de $19.801 millones.

El segundo segmento, de 10,4 kilómetros entre Cervantes y la Variante Palmira, es ejecutado por Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), por un monto de $28.700 millones.