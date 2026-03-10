Atenta Selección argentina: Infantino eligió al gran favorito para quedarse con el Mundial 2026

Giannni Infantino reveló cuál es su candidato para quedarse con el Mundial 2026

“España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza de España. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, dijo Infantino sin pelos en la lengua.

"El Mundial va a ser fantástico, fenomenal, hay una expectativa en Estados Unidos, México y Canadá sin precedentes. En cuatro semanas hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas. Esto es algo impresionante", graficó el titular de la FIFA al hablar de lo que ha generado en la gente la Copa del Mundo de este año.

"Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones de solicitudes es algo que nunca se había visto. Setenta y siete de los 104 partidos han tenido más de un millón de peticiones de entradas. Todos los estadios van a estar llenos, va a ser una fiesta total. Será el primer Mundial con 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades y tres países. Es algo enorme, más que un torneo deportivo: será un evento social que el mundo entero se detendrá a mirar", cerró Infantino, quien se mostró muy entusiasmado por la realización de un nuevo Mundial de fútbol.