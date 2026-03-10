El puntero Independiente Rivadavia vuelve al ruedo ante Barracas Central: hora y cómo verlo

Independiente Rivadavia, el puntero de la Zona B

Independiente Rivadavia afronta un comienzo de año espectacular. Clasificado a los 16avos de final de la Copa Argentina, líder de la Zona B y escolta de la Tabla Anual.

Tras ganar la Copa Argentina la Lepra potenció su plantel y, de la mano de Alfredo Berti, hoy en día se convirtió en uno de los protagonistas principales del torneo de Primera.

Pensando en volver a la senda del triunfo luego de dos empates al hilo (ante Racing y River, ambos 1-1), el director técnico del Azul tendría dos dudas para el armado del once inicial.

Tomás Bottari se encuentra mucho mejor del esguince que sufrió en el partido ante Belgrano de Córdoba y en el inicio de la semana volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. En caso de que el DT lo vea en óptimas condiciones, podría retornar a la titularidad ocupando el puesto de Gonzalo Ríos (viene de convertirle un golazo al Millonario).

independiente-rivadavia-river1 Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La otra incógnita pasa por el referente en la zona ofensiva. Si bien Fabrizio Sartori es el goleador de Independiente Rivadavia y uno de los máximos artilleros del torneo, el retorno de Alex Arce pone en duda su presencia desde el inicio.

El paraguayo, quien comenzó la temporada con el brazalete de capitán, volvió a sumar minutos en el partido con River y podría ser una de las variantes para recibir al Guapo.

Barracas Central, por su parte, viene de igualar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. El Guapo lo ganaba y, en tiempo cumplido, el Bicho rescató un agónico punto en condición de local.

De no mediar inconvenientes Rubén Darío Insua pondría, en el Bautista Gargantini, la misma formación inicial que saltó al campo de juego en el Diego Armando Maradona.

Probables formaciones