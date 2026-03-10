Ni una hora ni cuarenta minutos: este es el tiempo exacto que necesitas entrenar para ganar músculo

Este intervalo, realizado al menos dos veces por semana, es suficiente para desencadenar los procesos fisiológicos de crecimiento muscular, siempre que se cumpla con una premisa innegociable: la intensidad.

La clave no reside en la cantidad de minutos que pasas dentro del gimnasio, sino en la calidad del estímulo. Un estudio de la Universidad de Harvard refuerza esta idea al sugerir que el entrenamiento debe llevarse cerca del "fallo muscular".

ejericicio de fuerza pesas.jpeg La buena alimentación y el descanso también serán fundamentales.

Cualquier estudio serio sobre rendimiento físico coincide en que el músculo no crece mientras levantamos pesas, sino mientras dormimos. Por ello, además de optimizar el tiempo en el gimnasio, es fundamental garantizar al menos siete horas de sueño profundo y una buena alimentación.

Cómo estructurar un buen entrenamiento

Para que esos 30 minutos den frutos, el entrenamiento debe estar bien estructurado. Los expertos recomiendan centrarse en: