Cómo usar un cajón de madera para bajar de peso: el mejor ejercicio de cardio que podés hacer en casa

ejercicio Podés hacer el ejercicio en un cajón de madera o en las escaleras de casa.

Un factor que muchos principiantes pasan por alto es la importancia de los brazos. El movimiento constante de las extremidades superiores actúa como un multiplicador del esfuerzo: mientras más dinámicos y elevados sean los gestos con los brazos, mayor será la exigencia metabólica y, por ende, la eliminación de calorías.

Además, mantener el equilibrio sobre la plataforma exige una contracción constante de los músculos del core. Esto no solo ayuda a fortalecer la faja abdominal, sino que mejora significativamente la postura corporal y la estabilidad general, protegiendo la columna durante las tareas cotidianas.

ejercicio mujer Este ejercicio ofrece buenos resultados en pocas semanas.

Para hacer este ejercicio, simplemente debemos pararnos frente al cajón de madera de base sólida (en caso de no tenerlo, podemos optar por las escaleras) y subir y bajar rápidamente, alternando los pies para que uno siempre está en la base y el otro en el piso.

Otro dato importante a tener en cuenta, según el nivel de entrenamiento, es la progresión. La misma será clave para evitar lesiones y mantener la motivación:

Principiantes: deben comenzar con una altura mínima para dominar los patrones básicos de subida, giro y bajada.

Intermedios: pueden aumentar la altura del cajón colocándolo sobre una base de mayor tamaño, incrementando así la resistencia.

Avanzados: en este nivel, se pueden incorporar pesas de mano o tobilleras para añadir una carga extra y potenciar el trabajo de fuerza en los brazos.

Podrás hacer 40 segundos de este ejercicio en nivel principiante, 50 en nivel intermedio y un minuto en nivel avanzado. Descansar 20 segundos y luego repetir hasta completar 3 series.