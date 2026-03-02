Inicio Sociedad Ejercicio
Adultos mayores

Ni yoga, ni natación: el ejercicio ideal para prevenir el dolor lumbar en adultos mayores

A través de este ejercicio, los adultos mayores pueden decirle adiós a este dolor, y ganar otro tipo de beneficios

Luciano Carluccio
Además de aliviar el dolor, este ejercicio mejora la circulación.

El dolor de espalda es, posiblemente, el compañero más persistente y molesto durante la vejez. Durante décadas, la recomendación estándar de los médicos ha sido clara: "haga natación" o "apúntese a yoga". Sin embargo, para muchos adultos mayores, estos ejercicios presentan barreras de movilidad.

Hoy, la fisioterapia moderna pone el foco en la simplicidad. Existe un ejercicio que se puede realizar en pijama, sin salir de casa y que ofrece un alivio inmediato a la presión sobre las vértebras.

El dolor lumbar es uno de los m&aacute;s comunes en los adultos mayores.&nbsp;

Rodillas al pecho, el ejercicio ideal contra el dolor de espalda

A diferencia de la natación, que requiere una logística compleja, o el yoga, que puede exigir posturas de equilibrio comprometidas, el estiramiento de rodillas al pecho se realiza en una posición de total estabilidad: acostado boca arriba.

Esta postura permite que la gravedad trabaje a favor del cuerpo. Al llevar las rodillas hacia el torso, se produce una retroversión pélvica que "abre" el espacio entre las vértebras lumbares.

Este ejercicio ofrece una gran cantidad de beneficios en los adultos mayores.&nbsp;

De esta manera, este ejercicio es ideal para quienes sufren de estenosis o pinzamientos, ya que reduce la compresión de los nervios que suelen causar ese dolor punzante. En concreto, los beneficios para aquellos adultos mayores que lo practiquen son los siguientes:

  • Seguridad mecánica: al estar apoyado en el suelo o en un colchón firme, no hay riesgo de caídas ni de pérdida de equilibrio.
  • Flexibilidad lumbar: ayuda a estirar los músculos paravertebrales que se vuelven rígidos tras horas de sedentarismo.
  • Mejora la circulación: el movimiento suave de las articulaciones de la cadera favorece el retorno venoso en las piernas.

Guía rápida: Cómo realizar el ejercicio correctamente

Para transformar este movimiento en un ejercicio terapéutico real, siga estos pasos:

  • Paso 1: acuéstese boca arriba sobre una superficie firme. Flexione ambas piernas apoyando los pies en el suelo.
  • Paso 2: con suavidad, tome una de sus rodillas con ambas manos y llévela hacia su pecho hasta sentir un estiramiento cómodo en la espalda baja. Mantenga 20 segundos.
  • Paso 3: repita con la otra pierna. Finalmente, si no hay molestias, intente llevar ambas rodillas al pecho simultáneamente, abrazándolas suavemente.

