Ni yoga, ni natación: el ejercicio ideal para prevenir el dolor lumbar en adultos mayores

Hoy, la fisioterapia moderna pone el foco en la simplicidad. Existe un ejercicio que se puede realizar en pijama, sin salir de casa y que ofrece un alivio inmediato a la presión sobre las vértebras.

adultos mayores, dolor lumbar El dolor lumbar es uno de los más comunes en los adultos mayores.

Rodillas al pecho, el ejercicio ideal contra el dolor de espalda

A diferencia de la natación, que requiere una logística compleja, o el yoga, que puede exigir posturas de equilibrio comprometidas, el estiramiento de rodillas al pecho se realiza en una posición de total estabilidad: acostado boca arriba.