Ni pesas, ni bandas elásticas: el ejercicio ideal para que los adultos mayores controlen la hipertensión

Para los adultos mayores, esto significa que pueden fortalecer su sistema cardiovascular sin someter al corazón a picos de estrés innecesarios.

A diferencia de los ejercicios de resistencia convencionales, la natación permite un rango de movimiento completo sin el riesgo de lesiones articulares.

Estudios clínicos han demostrado que nadar de forma regular mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos, un factor crucial para bajar la presión.

natacion, adultos mayores.jpg Además de eliminar la presión arterial, la natación ofrece otros beneficios para los adultos mayores.

Al eliminar la gravedad, las personas con problemas de rodilla o cadera pueden realizar un gasto calórico intenso, combatiendo la obesidad, que es un factor de riesgo directo.

El contacto con el agua reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que se traduce en una lectura de presión arterial más estable a lo largo del día.

Recomendaciones antes de empezar

Antes de lanzarse a la pileta, es fundamental que todo adulto mayor con diagnóstico de hipertensión consulte a su cardiólogo para ajustar la intensidad del entrenamiento a sus necesidades específicas.

Para que este ejercicio sea efectivo, no es necesario ser un nadador olímpico. La clave para los adultos mayores es la consistencia. Se recomienda una frecuencia de 3 a 4 veces por semana, con sesiones de 30 a 45 minutos a una intensidad moderada.