"Muchas veces no comíamos": siete ancianos golpeados y mal alimentados fueron rescatados de un geriátrico.

Clausura geriatrico medicamentos

A partir de conocerse la situación de anormalidad en la residencia, agentes policiales y personal sanitario se trasladaron hasta el inmueble apodado “El Jardín de mis Abuelos”, situado sobre la calle Portugal al 2000, y a partir de lo ocurrido, la Justicia investiga a los encargados del lugar.

En medio del procedimiento, los efectivos tomaron contacto con el denunciante, quien amplió su testimonio y describió episodios reiterados de violencia, escasez de alimentos y falta de asistencia, y durante la inspección preliminar en el establecimiento, profesionales de la salud constataron el escenario alarmante que se registraba.

En distintas habitaciones del establecimiento, los profesionales encontraron a seis mujeres mayores en delicado estado de salud. Voceros a crgo de la revisión, indicaron que “presentaban signos compatibles con desnutrición y lesiones visibles”.

A ese estado de abandona que padecín los ancianos, se sumaban deficiencias severas de higiene, colchones en mal estado, sanitarios sucios y condiciones generales de salubridad deficientes, situaciones que fueron informadas en las observaciones asentadas en el acta.

Como medida de protección a los residentes, la fiscal Andrea Palín dispuso el traslado inmediato de los adultos mayores a distintos centros asistenciales para su evaluación médica, mientras que los empleados del geriátrico fueron notificados de la apertura de una causa por presuntos hechos de maltrato y abandono de persona.

La pesquisa avanzó además sobre la estructura administrativa del establecimiento y los investigadores procuran identificar a los propietarios, quienes hasta el momento no se han presentado ante la Justicia para dar las explicaciones del caso.

Palín requirió además que se determine si el establecimiento contaba con habilitación correspondiente. En ese sentido, a través del Ministerio de Salud bonaerense y el Municipio de La Matanza, los responsables fueron informados formalmente sobre posibles sanciones, incluida la clausura del lugar ante las irregularidades detectadas.

Más allá de que no existían denuncias judiciales previas, según fuentes de la investigación, se incorporaron reseñas publicadas por allegados a los ancianos en redes sociales que advertían sobre presuntas falencias en el funcionamiento del geriátrico.

Clausura geriátrico higiene

Uno de los comentarios analizados por la Justicia fue realizado por una persona que se presentó como ex empleada del geriátrico. En ese posteo, se mencionaban situaciones de presunto maltrato hacia los residentes y se denunciaba que durante las visitas, la dinámica de la rewsidencia cambiaba. “Cuando llegaban familiares, todo parecía distinto”, aseguró la mujer.

En otro de de los posteos que analizan las autoridades, se advertía sobre la mala calidad de la alimentación, la higiene y el estado general de las instalaciones. En ese sentido, los investigadores a cargo del caso, no descartan convocar a quienes realizaron esos comentarios para que aporten su testimonio en sede judicial.

Más allá de todo el trabajo que se recolectó hasta el momento, la fiscal Palín solicitó una minuciosa inspección de urgencia en el geriátrico, con el aval del juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara.