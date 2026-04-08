La sencilla postura para evitar la pesadez después de comer sin moverte de la silla

La postura para evitar la pesadez después de comer sin moverte de la silla

hinchazon abdominal despues de comer Al estar la espalda y las tripas tan cerca, es posible que tus hinchazones o pesadeces intestinales guardaran relación con tus malas posturas.

Los problemas respecto a la salud digestiva son variados y generalmente se los asocia con los desórdenes alimenticios. Pero lo cierto es que los ardores, los gases, el estreñimiento y la hinchazón funciona en base a la postura que adoptamos a lo largo del día, no solo al comer.

Pasar muchas horas sentados, con el cuello inclunado, los hombros hacia adelante hace que la espalda adopte una postura desfavorecida y el sistema digestivo sufra porque influye directamente en el esófago y el estómago. Lo mismo ocurre cuando la pelvis no está alineada provocando indigestión.

Para ello mantener una postura saludable es un factor que ayuda y mejora la salud digestiva evitando los problemas después de las comidas. Por ejemplo, la articulación sacroilíaca debe estar bien pegada al respaldo de la silla. Además, es importante que las rodillas mantengan un ángulo de 90º o más.

sentadilla malasana Esta postura puede provocarte la necesidad de ir al baño, siendo ideal para que no tengas hinchazoón o dolor después de cada comida.

Caminar suavemente al menos 1 minuto, con la cabeza ligeramente tirante hacia tu espalda ayuda a evitar la acidez y favorece la absorción de nutrientes. Si sufres de postura encorvada que es uno de los principales condiciones del malestar estomacal, lo ideal es hacer un estiramiento de pecho en la pared apoyando las manos a la altura de los hombros y abriendo el pecho, siempre con la espalda recta. Esto hará que se alivie la tensión en los hombros corrigiendo la postura.

Por último, haz una sentadilla malasana para poder liberar los gases acumulados en el sistema digestivo separando los pies a la anchura de las caderas y doblando lentamente las rodillas hasta que los glúteos estén cerca del suelo hasta que sientas un alivio estomacal.