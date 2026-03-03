Pocos lo saben: cuáles son los mejores ejercicios de pilates para desbloquear la rigidez muscular

pilates Descubrí cuáles son los mejores ejercicios de pilates para hacer en casa.

Apertura de caderas

Las caderas suelen ser el epicentro de las tensiones acumuladas. Para ganar extensión y liberar los flexores, tendrás que iniciar desde una posición de rodillas y adelantar una pierna en una zancada amplia.

Un detalle técnico crucial para no comprometer la zona lumbar es meter ligeramente el coxis hacia abajo y activar los glúteos antes de avanzar. Al desplazar el peso suavemente hacia adelante, sentirás un estiramiento profundo en los cuádriceps y el psoas de la pierna trasera. Se recomienda realizar dos series de unos 30 segundos por cada lado para permitir que el tejido conectivo se relaje de forma efectiva.

pilates ejercicio Estas posturas de pilates son aptas para todas las edades.

Perro boca abajo

La tercera postura de pilates sugerida para este fin fortalece y flexibiliza el cuerpo de forma simultánea. Para realizarla correctamente, desde los cuatro puntos de apoyo deberás elevar las caderas hacia atrás hasta formar una "V" invertida. Mantener la columna estirada y proyectar los talones hacia el suelo con firmeza.

Si sentís demasiada rigidez inicial, podés realizar un pedaleo suave, alternando la presión de un talón y otro contra el piso. Tres series de 30 segundos, con breves descansos, son suficientes para sentir una liberación total en los músculos grandes y pequeños de la espalda y las piernas.