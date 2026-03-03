Pocos lo saben: cuáles son los mejores ejercicios de pilates para desbloquear la rigidez muscular

La rigidez muscular es algo que nos puede afectar a todos, independientemente de la edad y del nivel de entrenamiento que desarrollemos semanalmente. Para combatir este problema, la clave estará en realizar distintos ejercicios de pilates, los cuales desbloquearán la musculatura utilizando únicamente el peso corporal, lo que la convierte en una opción versátil para realizar en casa.
3 ejercicios de pilates que ayudan a desbloquear la rigidez de los músculos
- Gato-vaca
Este ejercicio es la piedra angular para despertar la columna vertebral. Su objetivo principal es mejorar la flexibilidad articular y aliviar la carga en la espalda. Para comenzar, deberás colocarte en cuadrupedia, alineando hombros con muñecas y caderas con rodillas. La clave aquí es la respiración: inhalar profundamente mientras arqueás la zona lumbar, elevando la cabeza y el coxis en la postura de la vaca.
Al exhalar, realizar el movimiento inverso, redondeando la espalda y llevando el mentón al pecho, imitando la curvatura de un gato erizado. Ejecutar de 8 a 10 ciclos lentos permite que cada vértebra recupere su espacio natural.
- Apertura de caderas
Las caderas suelen ser el epicentro de las tensiones acumuladas. Para ganar extensión y liberar los flexores, tendrás que iniciar desde una posición de rodillas y adelantar una pierna en una zancada amplia.
Un detalle técnico crucial para no comprometer la zona lumbar es meter ligeramente el coxis hacia abajo y activar los glúteos antes de avanzar. Al desplazar el peso suavemente hacia adelante, sentirás un estiramiento profundo en los cuádriceps y el psoas de la pierna trasera. Se recomienda realizar dos series de unos 30 segundos por cada lado para permitir que el tejido conectivo se relaje de forma efectiva.
- Perro boca abajo
La tercera postura de pilates sugerida para este fin fortalece y flexibiliza el cuerpo de forma simultánea. Para realizarla correctamente, desde los cuatro puntos de apoyo deberás elevar las caderas hacia atrás hasta formar una "V" invertida. Mantener la columna estirada y proyectar los talones hacia el suelo con firmeza.
Si sentís demasiada rigidez inicial, podés realizar un pedaleo suave, alternando la presión de un talón y otro contra el piso. Tres series de 30 segundos, con breves descansos, son suficientes para sentir una liberación total en los músculos grandes y pequeños de la espalda y las piernas.