La Vendimia 2026 iluminó Mendoza con la Vía Blanca y el desfile de los 18 departamentos

Detrás llegaron los carros de la reina y la virreina nacionales 2025, junto con la delegación de Vendimia para Todos. Después comenzó el paso de los carros departamentales, que como cada año, son uno de los momentos más esperados por el público.

Un desfile de carros inspirados en las vendimias departamentales

El comienzo del desfile fue protagonizado por Guaymallén, con su anfitriona, la reina departamental Victoria Segura. La temática estuvo inspirada en la fiesta departamental “Guaymallén de mis amores”, que propuso una serie de historias de amor situadas en distintas épocas.

Luego continuó San Rafael, con su soberana departamental Azul Antolínez. La propuesta tomó como referencia la escenografía de la fiesta departamental “Tierra de Sueños”.

El diseño planteó una estética más abstracta, con formas y distintos niveles que recorrieron el espacio del carro. En el frente, estructuras curvas iluminadas simbolizaron los sueños que impulsan a la comunidad sanrafaelina.

Vía Blanca 2026- Maipú El carro de Maipú fue encabezado por una campaña muy especial: "No al bullying", un proyecto impulsado por la reina del departamento, Julieta Crespi. Nicolás Ríos / Diario UNO

El transcurso de la noche continuó Javiera Bravo, con "Luján de Cuyo, 90 Años de Cosecha, Fe y Tradición". Este año, Luján representó un viaje por el tiempo. Un imponente tonel de madera custodia nuestra identidad, representa la historia, la pausa del tiempo y el legado de los pioneros. Coronado por grandes hojas de parra plateadas.

También se destacó el carro de Tupungato, coronado por su soberana, Micaela Galdame, con su fruto típico, la nuez. simbolizó el trabajo paciente y constante.

Luego, Godoy Cruz hizo presencia con Martina Arenas, y con un carro realizado con materiales reciclados y que integró a la IA para su producción.

El desfile continuó con Valentina Rosalez, de San Martín, Mariana Cucatto de General Alvear, Ana Laura Roza de La Paz, Mara Muñoz, de Junín, Agustina Giacomelli de Tunuyán y María Celeste Sanmartino de Ciudad.

Carro de Junín-Vía Blanca 2026 Con música en vivo, el carro de Junín representó al "Jardín de Mendoza". Nicolás Ríos / Diario UNO

San Carlos, que llegó con su representante Virginia Coronel, y desde el sur, Priscila Arroyo llevó la bandera de Malargüe.

En el cierre del desfile de Vía Blanca se destacó el carro de Lavalle, con su reina Micaela Canselmo, este fue uno de los carros más divertidos ya que la gente se acercaba a recibir melones y sandías que ofrecían las representante de los distritos.

Para concluir la Vía Blanca desfiló Las Heras, con su soberana Chiara Baciocchi, Maipú con Julieta Crespi, que presentó un carro con una campaña anti bullying, Rivadavia, con Brunella Julián y el carro que cerró la Vía Blanca fue el de Santa Rosa con su reina, Malena Demateis, que fue acompañada por la intendenta Flor Destéfanis en todo su recorrido por las calles de Mendoza.

Via Blanca 6 Nicolás Ríos / Diario UNO

Los 90 años de Vendimia llegaron con lluvia y reprogramaciones

si bien la Vía Blanca concluyó sin sobresaltos, el viernes se vio marcado por las amenazas de tormentas, que obligaron a reprogramar el Acto Central para el domingo y la repetición del domingo para el miércoles 11 de marzo. Hay que tener en cuenta que se debieron reacomodar todos los espectáculos dispuestos para acompañar los actos principales.

Por la realización del Acto Central el domingo por la noche, el gobernador Alfredo Cornejo no podrá participar ya que estará en viaje a Estados Unidos.