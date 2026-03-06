en vivo La Fiesta Máxima
Una multitud disfrutó de la histórica Vía Blanca por los 90 años de la Vendimia
- Diario Uno |
- Sociedad |
- Vendimia 2026 |
Mendoza vivió uno de los actos de mayor color de la Vendimia 2026 y la presentación de los carros en los 90 años del homenaje al vino
EN VIVO
-
23:10
Cerró el desfile de la Vía Blanca con la reina de Santa Rosa, Malena Dematies
-
22:46
La vicepresidenta se reúne con la Sociedad Rural del Valle de Uco
-
22:35
Videos, música en vivo e IA en esta Vía Blanca 2026
-
22:27
Se reprogramó el Acto Central pero se hizo el ensayo general
-
22:16
Guaymallén abrió el desfile de carros vendimiales
-
21:11
El gobernador Alfredo Cornejo no podrá presenciar el Acto Central
-
21:30
El Acto Central pasó al domingo 8 de marzo
-
21:00
Así quedaron los shows de Vendimia por la reprogramación del Acto Central