El Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines fue declarado de interés municipal

"Fue declarado de interés municipal debido a la gran cantidad de concurrentes a este evento. Son más de 300 deportistas provenientes de distintas provincias argentinas, entre ellas San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, la ciudad autónoma de Buenos Aires y de países como Chile, Estados Unidos, Colombia y México", dijo Falco.

Se lanza el vino en homenaje al hocley sobre patines argentino

"Por iniciativa del consejo deliberante de Godoy Cruz se decidió declarar de interés municipal al evento y aprovechar la oportunidad para el lanzamiento del vino homenaje al hockey sobre patines argentino", contó el ex jugador de hockey.

"Con este proyecto el Comité Nacional pretende generar una fuente de recursos para asociaciones y clubes afiliados a través del emprendimiento privado", especificó.

"El vino y su etiqueta representan los 12 títulos mundiales obtenidos por el hockey sobre patines en su rama masculina y femenina y también la medalla olímpica", dijo.

DECLARACIÓN DE INTERÉS A XIII EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL VENDIMIA MASTER 2026

Cómo se inició el Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines

Falco fue consultado acerca de cómo comenzó con el campeonato y dijo: "Este torneo internacional vendimia nació con la idea de encontrar una fecha para jugar hockey sobre patines y compartir momentos de camaradería y amistad".

"A lo largo de todas las ediciones han han participado campeones del mundo como Mario Rubio, Mario Agüero, Carlos López y hasta el mismo Pancho Velázquez. También los mendocinos Esteban Ábalos y Daniel meilán han participado en varias ocasiones", señaló al hablar de los hockistas conocidos que han intervenido.

presentacion-vino-hockey-sobre-patines

"Este año el torneo ha sumado la categoría más 35 dando la oportunidad a aquellos jugadores que no hace muy poco jugaban oficialmente. Quiero agradecer a los clubes IMPSA, Petroleros/YPF y Godoy Cruz por darnos las instalaciones. Vaya también un agradecimiento a la Municipalidad de Godoy Cruz y a la Asociación Mendocina de Patín por acomodar sus horarios y su programación para que el torneo pueda desempeñarse tranquilamente", cerró.