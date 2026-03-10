Hay una frontera que parece salida de un relato, no de un libro de estrategia. Casi 9.000 kilómetros, 8.891 exactamente, entre Estados Unidos y Canadá que es famosa por ser la más larga del planeta Tierra sin ejército ni muros armados marcando cada paso.
En esta frontera no hay soldados patrullando con rifles al hombro, ni torres de vigilancia llenas de ojos atentos, ni muros que rompan las montañas o las llanuras. Solo tierra, agua, bosques infinitos, y la sensación de que dos países decidieron, alguna vez, que la seguridad podía existir sin alambradas. Te contamos el por qué.
La frontera más larga del planeta Tierra no tiene muros ni ejército y es de una potencia
En un mundo donde las fronteras suelen invocar tensiones, cercas electrificadas o miradas desafiantes, esta línea invisible —aunque bien cartografiada— se siente como una tregua extendida. Se extiende desde el Atlántico Norte, entre las olas frías de Terranova y Labrador, hasta los lagos brillantes y los pinos espesos del centro, y continúa barrida por la nieve a lo largo de las Montañas Rocosas, para terminar en las tierras anchas y heladas del Yukón.
Más que una frontera, es un corredor sereno y único en el planta Tierra donde la vida cotidiana de ambos lados respira con tranquilidad. Sí, hay pasos fronterizos, controles y regulación, porque los países mantienen soberanía y leyes claras, pero no hay ejércitos apostados en cada montaña ni muros que rijan el paisaje. Es un territorio compartido, o al menos respetado, donde las comunidades vecinas cruzan, conversan y conviven.
El origen de esta frontera
El origen de esta inusual frontera se remonta al Tratado de París de 1783, que estableció las primeras delimitaciones tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos. A lo largo de los años, acuerdos como el Tratado de Oregón de 1846 y el Tratado Webster-Ashburton de 1842 contribuyeron a definir su trazado actual, consolidando lo que se conoce como "la frontera no defendida más larga del planeta Tierra".
Este tramo ha sido también escenario de historias tan humanas como los pueblos que viven en su proximidad. Pescadores que conocen bien las curvas del río, migraciones de caribúes que no saben de fronteras oficiales, y viajeros que se detienen para admirar un amanecer rojizo sobre el agua tranquila. No es ausencia de control, sino presencia de confianza.