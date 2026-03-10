Escándalo en Bolivia: el hermano de Moreno Martins alentó al rival del Repechaje mundialista

La Selección de Bolivia vive horas de tensión, justo en la previa de un hito que puede convertirse en histórico: el Repechaje para el Mundial 2026. Cuando el pueblo imaginaba unidad total en búsqueda del bien común, la polémica estalló fuera de los límites del campo de juego.
Marlon, hermano del legendario Marcelo Moreno Martins, lanzó un sorpresivo mensaje de apoyo al rival de turno tras conocerse que el máximo goleador en la historia del seleccionado no fue incluido en la nómina de Óscar Villegas.
"Vamos Surinam carajo": el posteo que sacudió las redes
Este lunes la calma llegó a su fin con la presentación de los 28 futbolistas convocados para disputar el Repechaje del Mundial 2026. Cuando se preveía que el delantero podría retornar a la Verde, su ausencia en la lista de 28 jugadores no pasó desapercibida.
La decisión del director técnico Óscar Villegas no fue bien recibida en el entorno del delantero, y Marlon no ocultó su indignación.
A través de sus redes sociales, el hermano de Marcelo Moreno Martins publicó una historia con un mensaje directo: “Vamos Surinam carajo”. La exclusión del ídolo fue el detonante de este exabrupto que rápidamente se volvió viral y generó el repudio de gran parte del pueblo boliviano.
El camino de Bolivia hacia el Mundial
El cruce contra Surinam se disputará el próximo 26 de marzo en la ciudad de Monterrey, México. Es una semifinal a partido único. Si Bolivia logra superar a los caribeños, deberá enfrentarse solo cinco días después a Irak, también en tierras mexicanas, para sellar su boleto definitivo a la Copa del Mundo.
La Verde no disputa una cita mundialista desde Estados Unidos 1994, edición en la que apenas sumó un punto tras empatar con Corea del Sur en la fase de grupos.