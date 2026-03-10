Escándalo en Bolivia: el hermano de Moreno Martins alentó al rival del Repechaje mundialista

La decisión del director técnico Óscar Villegas no fue bien recibida en el entorno del delantero, y Marlon no ocultó su indignación.

A través de sus redes sociales, el hermano de Marcelo Moreno Martins publicó una historia con un mensaje directo: “Vamos Surinam carajo”. La exclusión del ídolo fue el detonante de este exabrupto que rápidamente se volvió viral y generó el repudio de gran parte del pueblo boliviano.

Posteo hermano MArcelo Moreno Martins El posteo que revolucionó las redes sociales.

El camino de Bolivia hacia el Mundial

El cruce contra Surinam se disputará el próximo 26 de marzo en la ciudad de Monterrey, México. Es una semifinal a partido único. Si Bolivia logra superar a los caribeños, deberá enfrentarse solo cinco días después a Irak, también en tierras mexicanas, para sellar su boleto definitivo a la Copa del Mundo.

La Verde no disputa una cita mundialista desde Estados Unidos 1994, edición en la que apenas sumó un punto tras empatar con Corea del Sur en la fase de grupos.