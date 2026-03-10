Pablo Aimar fue contundente cuando le preguntaron por la sede de la Finalissima: "Ojalá sea en..."

La palabra de Pablo Aimar a días de la Finalissima

"No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Será lindo jugarla siempre que se pueda", lanzó Aimar en su charla con Cadena 3.

Pese a la exigencia que supone un partido de esta envergadura, el integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina aseguró que: "Es una muy linda medida".

Enfocándose en el Mundial 2026, Aimar fue contundente cuando le preguntaron por la posible lista de convocados: "Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol".

copa america-instagram-dybala.jpg La Selección argentina conquistó la Copa América 2024 y ganó su lugar para disputar la Finalissima.

Las posibles sedes de la Finalissima

Aunque originalmente el partido estaba pactado para el 27 de marzo en Doha, la escalada de tensión en la región obligó a buscar alternativas. Si bien Qatar ha hecho esfuerzos por mantener el evento, todo indica que la sede se trasladaría al Viejo Continente.

Ciudades como Madrid (Santiago Bernabéu) y Londres (Wembley) aparecen como las opciones que pican en punta para albergar la final. Se espera que en los próximos días se emita el comunicado oficial que confirme dónde se verán las caras los dos mejores equipos de la actualidad.