Enzo Fernández reapareció como modelo y sus fotos revolucionaron las redes antes de jugar por la Champions

En la previa del partido de Champions League entre Chelsea y PSG, Enzo Fernández revolucionó las redes sociales con una nueva campaña como modelo.

Enzo recibió elogios de susn fans.

En la previa del partido de ida de octavos de final de la Champions League entre Chelsea y PSG, Enzo Fernández revolucionó las redes sociales con una nueva campaña como modelo de una marca de ropa.

El campeón del Mundial Qatar 2022 volvió a sorprender con su aparición en la campaña de Otoño-Invierno 2026 de Equus, marca con la que ya había protagonizado otras sesiones, incluida una junto a su pareja Valentina Cervantes.

Enzo Fernández está en un gran momento en el Chelsea.

"No podemos negar que la magia existe. Pero para mí la suerte no se encuentra. Se la crea. Nada de todo esto aparece sin preparación. Porque a veces la suerte llama y hay que estar listo para atenderla." comentó el mediocampista surgido en River acompañando las fotos difundidas a los medios.

La reacción de sus fans en las redes sociales no se hizo esperar con expresiones como "¿La ropa viene con el modelo? Tan hermoso embajador dios" o "no puede ser tan perfecto y hermoso".

"Para amigo recién me despierto de una siestita. primero un mate y después si un bombón" y "Que hombre perfecto", fueron otras de las expresiones que acompañaron la publicación.

Chelsea, con Enzo Fernández, visita al PSG por la Champions League

Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último ganador de la competición, en los octavos de final de la Champions League que se pondrán en marcha este martes.

El cronograma de la ida de los octavos de final de la Champions League.

Martes 10/3

  • Galatasaray – Liverpool a las 14:45
  • Newcastle – Barcelona a las 17
  • Atlético de Madrid – Tottenham a las 17
  • Atalanta – Bayern Múnich a las 17

Miércoles 11/3

  • Bayer Leverkusen – Arsenal a las 14:45
  • Real Madrid – Manchester City a las 17
  • Bodo/Glimt – Sporting Lisboa a las 17
  • PSG – Chelsea a las 17

Televisan Fox Sports, ESPN y Disney Plus.

