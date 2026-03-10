Enzo Fernández reapareció como modelo y sus fotos revolucionaron las redes antes de jugar por la Champions

La reacción de sus fans en las redes sociales no se hizo esperar con expresiones como "¿La ropa viene con el modelo? Tan hermoso embajador dios" o "no puede ser tan perfecto y hermoso".

enzo 3

"Para amigo recién me despierto de una siestita. primero un mate y después si un bombón" y "Que hombre perfecto", fueron otras de las expresiones que acompañaron la publicación.

Chelsea, con Enzo Fernández, visita al PSG por la Champions League

Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último ganador de la competición, en los octavos de final de la Champions League que se pondrán en marcha este martes.

enzo 1

El cronograma de la ida de los octavos de final de la Champions League.

Martes 10/3

Galatasaray – Liverpool a las 14:45

Newcastle – Barcelona a las 17

Atlético de Madrid – Tottenham a las 17

Atalanta – Bayern Múnich a las 17

Miércoles 11/3

Bayer Leverkusen – Arsenal a las 14:45

Real Madrid – Manchester City a las 17

Bodo/Glimt – Sporting Lisboa a las 17

PSG – Chelsea a las 17

Televisan Fox Sports, ESPN y Disney Plus.