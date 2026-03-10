Colocar canela en las esquinas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el vasto universo de los rituales hogareños, pocos elementos son tan venerados y accesibles como la canela. Esta especia, que la mayoría de nosotros guarda en la alacena para aromatizar un postre o un café, ha trascendido la cocina para convertirse en una herramienta fundamental de la armonización energética.
Pero, ¿por qué los expertos en bienestar y esoterismo insisten tanto en colocarla específicamente en los rincones de la casa? Lo cierto es que está relacionado con la energía.
Por qué colocar canela en las esquinas de casa
La canela no es solo un condimento; en diversas culturas se le atribuyen propiedades vibracionales de "fuego" y "sol". Al colocarla en las esquinas de la casa, se busca activar los puntos donde la energía suele estancarse.
Según el Feng Shui y otras corrientes de limpieza energética, las esquinas son "puntos muertos" donde el flujo vital se detiene, acumulando tensiones o bloqueos, y la canela es la solución.
Al espolvorear una pizca de la canela en esos ángulos, se cree que se "despierta" la vibración del hogar, transformando la pesadez en una atmósfera de calidez y apertura.
El uso de la canela en los rincones tiene tres propósitos principales que han popularizado estos rituales en redes sociales y consultas espirituales:
- Atracción de abundancia: se dice que la canela actúa como un imán para el dinero y las oportunidades laborales. Al sellar las esquinas, se crea un circuito de prosperidad que envuelve toda la propiedad.
- Protección del hogar: funciona como una barrera invisible contra las malas vibraciones externas, manteniendo la paz entre los habitantes de la casa.
- Encanto y Amor: al ser una especia dulce y cálida, es ideal para quienes buscan suavizar conflictos de pareja o atraer un nuevo romance, ya que eleva la frecuencia emocional del ambiente.
Cómo realizar el ritual correctamente
Para que estos rituales sean efectivos, la intención es la clave. Los expertos recomiendan hacerlo los primeros días del mes o los viernes (día asociado a Venus y el amor).
- Primero, asegúrate de que tu casa esté limpia y libre de polvo.
- Toma una pizca de canela en polvo con los dedos pulgar e índice.
- Colócala en las esquinas de la habitación principal o de la entrada, visualizando cómo la armonía y la riqueza fluyen hacia ti.