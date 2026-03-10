Colocar canela en las esquinas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Según el Feng Shui y otras corrientes de limpieza energética, las esquinas son "puntos muertos" donde el flujo vital se detiene, acumulando tensiones o bloqueos, y la canela es la solución.

Al espolvorear una pizca de la canela en esos ángulos, se cree que se "despierta" la vibración del hogar, transformando la pesadez en una atmósfera de calidez y apertura.

El uso de la canela en los rincones tiene tres propósitos principales que han popularizado estos rituales en redes sociales y consultas espirituales:

Atracción de abundancia: se dice que la canela actúa como un imán para el dinero y las oportunidades laborales. Al sellar las esquinas, se crea un circuito de prosperidad que envuelve toda la propiedad.

Protección del hogar: funciona como una barrera invisible contra las malas vibraciones externas, manteniendo la paz entre los habitantes de la casa.

Encanto y Amor: al ser una especia dulce y cálida, es ideal para quienes buscan suavizar conflictos de pareja o atraer un nuevo romance, ya que eleva la frecuencia emocional del ambiente.

Cómo realizar el ritual correctamente

Para que estos rituales sean efectivos, la intención es la clave. Los expertos recomiendan hacerlo los primeros días del mes o los viernes (día asociado a Venus y el amor).