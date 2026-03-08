Planta de romero: por qué espolvorear canela en sus hojas y cuáles son los beneficios

El romero (Salvia rosmarinus) es una de las especies más valoradas en el hogar, no solo por su aroma inconfundible y su uso culinario, sino también por su resistencia. Sin embargo, incluso esta robusta planta puede verse afectada por plagas o excesos de humedad.
Recientemente, un truco casero ha ganado popularidad entre los expertos en botánica urbana: el uso de la canela. Pero, ¿realmente funciona?
El poder de la canela en la planta de romero
Uno de los mayores enemigos del romero es el hongo, especialmente el oídio, que aparece como un polvillo blanco sobre las hojas cuando hay poca ventilación o riego excesivo.
La canela contiene compuestos orgánicos como el cinamaldehído, que posee propiedades fungicidas naturales de amplio espectro.
Al espolvorear canela sobre las hojas afectadas, se interrumpe el ciclo reproductivo de los hongos sin necesidad de recurrir a químicos sintéticos que podrían alterar las propiedades aromáticas de la planta.
Esta es una solución ecológica, económica y segura, especialmente si utilizas el romero para cocinar. Para obtener todos los beneficios, es vital no saturar los poros de las hojas. La recomendación de los especialistas es realizar un espolvoreo ligero con un colador fino una vez por semana si hay signos de enfermedad.
También se puede preparar un "té de canela" dejando reposar una rama en agua tibia para luego pulverizar el líquido sobre la planta.
Los beneficios principales en la planta de romero
La aplicación de este polvo marrón no se limita solo a combatir hongos; sus beneficios integrales transforman la vitalidad del cultivo:
- Cicatrización inmediata: si realizas podas frecuentes para tus recetas, aplicar un poco de canela en el corte ayuda a que la "herida" de la rama cierre rápido, evitando la entrada de bacterias patógenas.
- Repelente de plagas: el fuerte aroma y la textura de la canela actúan como una barrera física y sensorial contra hormigas, arañas rojas y pulgones, manteniendo a los insectos alejados del follaje.
- Protección radicular: si el problema está en la tierra, espolvorear la base de la planta previene la podredumbre de la raíz, un mal común en macetas con mal drenaje.