Planta de romero: por qué espolvorear canela en sus hojas y cuáles son los beneficios

La canela contiene compuestos orgánicos como el cinamaldehído, que posee propiedades fungicidas naturales de amplio espectro.

Al espolvorear canela sobre las hojas afectadas, se interrumpe el ciclo reproductivo de los hongos sin necesidad de recurrir a químicos sintéticos que podrían alterar las propiedades aromáticas de la planta.

Esta es una solución ecológica, económica y segura, especialmente si utilizas el romero para cocinar. Para obtener todos los beneficios, es vital no saturar los poros de las hojas. La recomendación de los especialistas es realizar un espolvoreo ligero con un colador fino una vez por semana si hay signos de enfermedad.

Canela rama polvo.jpg La canela en polvo puede proporcionar diferentes beneficios en la planta de romero.

También se puede preparar un "té de canela" dejando reposar una rama en agua tibia para luego pulverizar el líquido sobre la planta.

Los beneficios principales en la planta de romero

La aplicación de este polvo marrón no se limita solo a combatir hongos; sus beneficios integrales transforman la vitalidad del cultivo:

Repelente de plagas: el fuerte aroma y la textura de la canela actúan como una barrera física y sensorial contra hormigas, arañas rojas y pulgones, manteniendo a los insectos alejados del follaje.

Protección radicular: si el problema está en la tierra, espolvorear la base de la planta previene la podredumbre de la raíz, un mal común en macetas con mal drenaje.