Qué significa que la planta de romero no crezca y qué elemento casero usar para solucionar el problema

La asfixia por riego es el error más frecuente. El romero prefiere pasar sed antes que estar encharcado. Si el sustrato está siempre húmedo, las raíces se saturan, dejan de absorber oxígeno y la planta entra en un estado de supervivencia.

Al ser una especie de sol pleno, necesita un mínimo de 6 a 8 horas de luz directa. Si está a la sombra o en interiores oscuros, el romero simplemente no tiene "combustible" para generar nuevos tejidos.

reciclaje cáscaras de huevo

Esta planta adora los suelos calizos y ligeros. Un suelo muy arcilloso o con un pH muy bajo (ácido) bloquea la absorción de nutrientes esenciales, haciendo que se quede pequeña y débil.

Entender qué significa el lenguaje de tu planta es el primer paso para ser un experto en jardinería. Con una buena dosis de sol, riegos espaciados y el uso de un elemento casero, el romero volverá a la normalidad.

Cáscara de huevo: el elemento casero y efectivo

Si ya has corregido el sol y el riego, pero tu romero sigue sin reaccionar, el secreto está en tu cocina. La cáscara de huevo es el aliado perfecto para solucionar este problema de forma orgánica y económica.

El romero necesita calcio para fortalecer sus paredes celulares y prefiere ambientes ligeramente alcalinos. La cáscara de huevo es casi en su totalidad carbonato de calcio, lo que ayuda a equilibrar el pH de la tierra y aporta minerales que se liberan lentamente.

Primero lava las cáscaras, luego tritúralas, y luego incorpóralas alrededor de la base de tu planta de romero. Espera, y verás como la magia ocurre.