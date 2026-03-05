Planta de romero: cómo utilizar el jugo de limón para que se mantenga verde todo el año

El romero (Salvia rosmarinus) es una de las joyas del jardín mediterráneo. No solo es una hierba aromática indispensable en la cocina, sino que también posee propiedades medicinales y una resistencia envidiable. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se enfrentan a un problema común: las hojas comienzan a perder su brillo y se tornan amarillentas.
Ante esto, la solución puede estar en diferentes elementos caseros, y lo cierto es que uno de ellos puede ser el jugo del limón. ¿Cómo puede este cítrico ser un aliado de la planta y qué beneficios aporta?
Cómo usar el jugo de limón para que el romero se mantenga verde
El secreto reside en la química del suelo. El romero prefiere sustratos que sean ligeramente ácidos o neutros. El problema surge cuando el agua de riego es muy "dura" (rica en cal) o el suelo es demasiado alcalino.
Aquí es donde entra el jugo de limón. El ácido cítrico actúa como un corrector de pH natural. Al acidificar levemente el entorno de las raíces, "desbloquea" los minerales, permitiendo que el romero recupere su color verde intenso y su vigor.
Para obtener todos los beneficios sin poner en riesgo la salud de tu planta, la moderación es la clave. Nunca apliques el jugo de forma directa.
- La mezcla ideal: diluye una cucharadita de jugo de limón recién exprimido en un litro de agua de riego.
- Frecuencia: realiza este proceso una vez al mes. No es necesario hacerlo en cada riego, ya que podrías acidificar demasiado el suelo.
- Momento del día: riega siempre a primera hora de la mañana o al atardecer para evitar que el sol evapore la mezcla antes de que penetre en las raíces.
Los beneficios principales de este truco casero
- Combate la clorosis férrica: elimina las manchas amarillas en las hojas al facilitar la absorción de hierro.
- Estimula el crecimiento: un suelo con el pH equilibrado permite que la planta aproveche mejor el nitrógeno y el fósforo.
- Potencia el aroma: al estar más sana, la producción de aceites esenciales aumenta, haciendo que tu romero huela mucho más potente.
- Limpieza del sustrato: ayuda a neutralizar el exceso de sales y cal acumuladas por el agua del grifo.