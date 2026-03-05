Planta de romero: cómo utilizar el jugo de limón para que se mantenga verde todo el año

Ante esto, la solución puede estar en diferentes elementos caseros, y lo cierto es que uno de ellos puede ser el jugo del limón. ¿Cómo puede este cítrico ser un aliado de la planta y qué beneficios aporta?

planta, romero, hojas.jpg Las hojas de la planta de romero pueden tornarse amarillas.

Cómo usar el jugo de limón para que el romero se mantenga verde

El secreto reside en la química del suelo. El romero prefiere sustratos que sean ligeramente ácidos o neutros. El problema surge cuando el agua de riego es muy "dura" (rica en cal) o el suelo es demasiado alcalino.