Cómo cuidar y cultivar una planta de albahaca en maceta

La albahaca (Ocimum basilicum) es una de las plantas más fáciles de cultivar en casa y también una de las más útiles en la cocina. Tenerla en maceta permite disfrutar sus hojas frescas todo el año para condimentar ensaladas, salsas, carnes y verduras, por lo que le dará un toque diferente a tus comidas.
Si vas a cultivar esta planta en casa, te dejamos una serie de recomendaciones. Lo primero a tener en cuenta es la ubicación, la albahaca necesita buena luz natural, idealmente entre 4 y 6 horas diarias de sol. Una ventana luminosa o un balcón son lugares perfectos, ya que cuando le falta sol, la planta crece débil y con menos aroma.
El riego es otro punto clave, la tierra debe mantenerse húmeda, pero no encharcada. Un truco sencillo es tocar el sustrato: si está seco al tacto, es momento de regar. En verano necesitará más agua, mientras que en invierno, menos frecuencia.
Cuidados clave para la planta de albahaca
Elegir una maceta adecuada también hace la diferencia. Debe tener buen drenaje, con agujeros en la base para evitar que el agua se acumule. Un tamaño mediano es suficiente para empezar, ya que la albahaca no necesita demasiado espacio para desarrollarse.
En cuanto al sustrato, lo ideal es usar tierra suelta y fértil. Se puede mezclar tierra común con un poco de compost para aportar nutrientes. Esto ayuda a que la planta crezca más fuerte y con hojas más sabrosas.
Un hábito importante es la poda. Cortar regularmente las puntas no solo permite usar la albahaca en la cocina, sino que también estimula un crecimiento más abundante. Lo mejor es cortar justo por encima de un par de hojas.
También, es recomendable evitar que florezca demasiado pronto. Cuando aparecen flores, la planta concentra su energía en ellas y las hojas pierden sabor. Podarlas ayuda a prolongar su vida útil.
Cultivar albahaca en casa no requiere experiencia previa. Con cuidados simples y constancia, es posible tener una planta sana y productiva. Además, suma un toque verde al hogar y hace que cualquier comida sea un poco más especial.