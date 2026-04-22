Cómo cuidar y cultivar una planta de albahaca en maceta

planta de albahaca La albahaca es una hierba aromática nativa de las regiones tropicales de África Central y el sudeste asiático.

Cuidados clave para la planta de albahaca

Elegir una maceta adecuada también hace la diferencia. Debe tener buen drenaje, con agujeros en la base para evitar que el agua se acumule. Un tamaño mediano es suficiente para empezar, ya que la albahaca no necesita demasiado espacio para desarrollarse.

En cuanto al sustrato, lo ideal es usar tierra suelta y fértil. Se puede mezclar tierra común con un poco de compost para aportar nutrientes. Esto ayuda a que la planta crezca más fuerte y con hojas más sabrosas.

Un hábito importante es la poda. Cortar regularmente las puntas no solo permite usar la albahaca en la cocina, sino que también estimula un crecimiento más abundante. Lo mejor es cortar justo por encima de un par de hojas.

flores de albahaca Las flores hacen que las hojas de la planta pierdan sabor.

También, es recomendable evitar que florezca demasiado pronto. Cuando aparecen flores, la planta concentra su energía en ellas y las hojas pierden sabor. Podarlas ayuda a prolongar su vida útil.

Cultivar albahaca en casa no requiere experiencia previa. Con cuidados simples y constancia, es posible tener una planta sana y productiva. Además, suma un toque verde al hogar y hace que cualquier comida sea un poco más especial.