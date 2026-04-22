Mundial 2026: el truco de los nuevos televisores con IA que revoluciona la forma de ver los partidos

TV LG El nuevo televisor LG con IA, una opción para vivir los partidos de otra manera en casa.

La inteligencia artificial llega con todo al Mundial 2026

Además, su herramienta Active Voice Amplifier Pro logra algo que muchos esperaban: realza la voz de los relatores por encima del ruido ambiente, mientras el sonido envolvente potencia el rugido de la tribuna.

Por su parte, LG no se queda atrás con su imponente OLED AI de 83 pulgadas, que incluye "alertas deportivas" para no perderse ningún resultado, mientras que Sony apuesta a sus clásicos algoritmos para pulir el brillo y el contraste en cada jugada clave.

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La tendencia apunta a lo gigante y lo inmersivo, con modelos que alcanzan hasta las 98 pulgadas, como el Crystal UHD. Los especialistas coinciden en que el combo ideal para estas "moles" tecnológicas es sumarle una barra de sonido, permitiendo que la inteligencia artificial termine de transformar el living en una verdadera tribuna.

En definitiva, la tecnología de 2026 busca que el espectador se olvide de los ajustes manuales de antes y se dedique únicamente a disfrutar del partido con la mejor calidad posible.