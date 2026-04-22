Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la tecnología para el hogar en Argentina ya no se trata solo de tener el televisor más grande, sino de qué tan inteligente es el equipo para hacernos sentir dentro de la cancha. La gran novedad de esta temporada es la automatización total.
Mundial 2026: el truco de los nuevos televisores con IA que revoluciona la forma de ver los partidos
Renovar el televisor con vistas al Mundial 2026 es una gran opción, más si viene con IA para activar el "Modo Fútbol" y vivir una experiencia increíble
Gracias al Reconocimiento Automático de Contenido (ACR), los Smart TV de última generación ahora pueden distinguir si estamos mirando una película o un partido de la Selección, ajustando los filtros de nitidez y la ecualización del audio de forma selectiva y sin vueltas.
En esta carrera tecnológica, Samsung picó en punta con su sistema AI Motion Enhancer Pro, una función que analiza la transmisión en vivo para que la pelota no se vea borrosa en las jugadas rápidas y resalta el verde del césped.
La inteligencia artificial llega con todo al Mundial 2026
Además, su herramienta Active Voice Amplifier Pro logra algo que muchos esperaban: realza la voz de los relatores por encima del ruido ambiente, mientras el sonido envolvente potencia el rugido de la tribuna.
Por su parte, LG no se queda atrás con su imponente OLED AI de 83 pulgadas, que incluye "alertas deportivas" para no perderse ningún resultado, mientras que Sony apuesta a sus clásicos algoritmos para pulir el brillo y el contraste en cada jugada clave.
La tendencia apunta a lo gigante y lo inmersivo, con modelos que alcanzan hasta las 98 pulgadas, como el Crystal UHD. Los especialistas coinciden en que el combo ideal para estas "moles" tecnológicas es sumarle una barra de sonido, permitiendo que la inteligencia artificial termine de transformar el living en una verdadera tribuna.
En definitiva, la tecnología de 2026 busca que el espectador se olvide de los ajustes manuales de antes y se dedique únicamente a disfrutar del partido con la mejor calidad posible.