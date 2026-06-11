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Mundial 2026

Una dosis de clima futbolero y pasión por el Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City

El epicentro de la pasión por el Mundial 2026 en Kansas City estuvo en el Fan Fest donde hinchas de diversas nacionalidades, sobre todo mexicanos, disfrutaron del primer día del certamen

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Diario UNO en el Fan Fest de Kansas City.

Diario UNO en el Fan Fest de Kansas City.

(Enviado especial) El epicentro de la pasión por el Mundial 2026 en Kansas City estuvo durante esta jornada en el Fan Fest oficial de la FIFA donde hinchas de diversas nacionalidades, sobre todo mexicanos, disfrutaron del primer día del certamen aunque los partidos en Estados Unidos recién comenzarán este viernes, en Los Ángeles.

Aparece una camiseta argentina, pero se trata de un salvadoreño que reside en Kansas City y apoya a la Selección por admiración a Messi. Se lo ve contento y dispuesto a disfrutar el ambiente de Mundial, pero reconoce que la política ha apagado bastante el furor mundialista y ha generado un entorno menos festivo de lo esperado.

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Dos gemelas argentinas en Kansas City

Delfina y Emilia son argentinas y son gemelas, viven en Estados Unidos desde hace casi 6 años, estudian y juegan al fútbol.

Delfina contó que juega de 4 y Emilia usa la 10, pero ambas comparten su orgullo por ser argentinas y expresaron su confianza en el equipo nacional para este Mundial 2026.

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Un árabe que es fan de Messi en Kansas City

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¿Colombia o Argentina? los dos a la final

Un hincha colombiano no tuvo reparos en disfrutar la jornada con la número 10 de la Selección argentina, con el nombre de Messi. Después le costó elegir entre jugadores de uno y otro equipo y hasta se animó a pronosticar una final soñada entre ambas selecciones.

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Aguante argentino en Kansas City

"Faltan más argentinos. Eran 70% mexicanos, obviamente, porque jugaba México su primer partido, pero el martes todos con Argentina", dice entusiasmada una cordobesa que llegó hasta Kansas City y tiene entradas para la ver a la Selección en la primera fase.

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