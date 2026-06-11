Una dosis de clima futbolero y pasión por el Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City

Delfina contó que juega de 4 y Emilia usa la 10, pero ambas comparten su orgullo por ser argentinas y expresaron su confianza en el equipo nacional para este Mundial 2026.

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Un árabe que es fan de Messi en Kansas City

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¿Colombia o Argentina? los dos a la final

Un hincha colombiano no tuvo reparos en disfrutar la jornada con la número 10 de la Selección argentina, con el nombre de Messi. Después le costó elegir entre jugadores de uno y otro equipo y hasta se animó a pronosticar una final soñada entre ambas selecciones.

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Aguante argentino en Kansas City

"Faltan más argentinos. Eran 70% mexicanos, obviamente, porque jugaba México su primer partido, pero el martes todos con Argentina", dice entusiasmada una cordobesa que llegó hasta Kansas City y tiene entradas para la ver a la Selección en la primera fase.