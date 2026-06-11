(Enviado especial) Con la confirmación de la convocatoria de Marcos Senesi en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi, la Selección argentina se entrenó este jueves y abrió sus puertas a los medios en Kansas City a la espera del debut en el Mundial 2026.
Dibu Martínez, la mejor noticia para Scaloni en vistas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026
Con la convocatoria de Marcos Senesi, la Selección argentina se entrenó este jueves en Kansas City a la espera del debut en el Mundial 2026.
A la espera del arribo del nuevo integrante del plantel Lionel Scaloni recibió una buena noticia por el lado de uno de los titulares indiscutidos y se trata de Dibu Martínez quien se puso los guantes e intensificó sus entrenamientos después de la fractura en el dedo anular de su mano derecha. Después de los últimos estudios le retiraron el yeso y solo usó un apósito de goma más flexible para proteger la zona.
Aunque siempre hubo confianza en que el arquero iba a estar en el debut del martes 16 frente a Argelia, verlo entrenarse casi a la par de sus compañeros trajo mucha tranquilidad en el seno de la Selección argentina.
Remplazado por Juan Musso y Gerónimo Rulli, y hasta con minutos para el joven Santiago Beltrán, en los amistosos ante Honduras e Islandia, bien puede decirse que el Dibu es uno de los titulares confirmados para arrancar el Mundial.
Preocupación por Nicolás Tagliafico
La lesión muscular (sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda) de Nicolás Tagliafico es la principal preocupación del cuerpo técnico de la Selección argentina y todo indica que la decisión de convocar a Marcos Senesi tiene que ver con esta mala noticia.
Scaloni analizaba convocar a un mediocampista tras la lesión de Balerdi, pero la dolencia de Tagliafico alteró los planes ya que por ahora la decisión es esperar que se recupere y no citar a un remplazante por más que está prácticamente descartado para jugar con Argelia y tampoco podría estar frente a Austria.
Con Leandro Paredes trabajando con pelota y los demás jugadores evolucionando según lo esperado ya empiezan las especulaciones sobre el once inicial para el debut y sobre todo con la conformación de la defensa.
El probable once inicial para el debut
Más allá de la conformación de la defensa todo indica que el mediocampo y el ataque argentino para iniciar el Mundial será con De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez ya que Julián Álvarez sería preservado para el segundo partido.
Además de Dibu en el arco los defensores serían Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Medina, aunque no son pocos los que piensan que podría jugar Nicolás Otamendi y Lisandro de lateral.