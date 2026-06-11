Mundial 2026: una fractura de cráneo casi termina con su carrera y fue uno de los héroes de México en el debut

El impacto entre ambos jugadores fue inmediato y muy fuerte, provocando que el mexicano se desplomara en la cancha, quedando inconsciente y con el rostro ensangrentado. La expresión de sus compañeros y rivales lo decía todo: Jiménez no estaba bien.

El diagnóstico médico oficial determinó una grave fractura de cráneo con daño óseo y sangre dentro de su cerebro, una lesión que puso en riesgo su carrera deportiva y también su vida.

Recientemente, en declaraciones a Claro Sports, el propio futbolista se refirió a lo sucedido: “No recuerdo ir hacia ese córner. Sé cuándo fue, pero no es algo que yo esté pensando todo el tiempo. No me acuerdo de nada. Fue como si me hubiera quedado dormido y desperté”. En su momento, los médicos le transmitieron la gravedad de la situación: “Me dijeron que fue como un milagro”.

Embed - Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo; ya fue operado

Por el mismo medio su esposa, Daniela Basso, se refirió a la preocupación que la invadió en aquel entonces: “Fue muy difícil porque a partir del momento esperé la llamada… yo le hablé a todas las personas que conocía en Wolverhampton. No me sabían decir nada, hasta que recibí la llamada del doctor y me dijo: ‘Vente al hospital ahorita’”. Con dolor, añadió: “Creo que fue más difícil para nosotros como familia, para sus padres, para sus hermanos y para mí. Pensar que pudo haber sido algo fatal… creo que fue el momento más difícil de toda mi vida”.

La recuperación de Raúl Jiménez tras su lesión

El proceso de recuperación y rehabilitación fue sumamente largo y exigente, tanto física como mentalmente. “Quería volver al mismo nivel, pero también demostrar que era más fuerte”, afirmó el atacante, quien destacó el apoyo de sus compañeros, club e hinchas.

Bajo la estricta supervisión de especialistas que monitorearon su evolución antes de autorizar el regreso a la competencia, Jiménez comenzó a utilizar el casco protector. Los especialistas le recomendaron mantenerlo como medida preventiva para resguardar la zona afectada y evitar un percance en caso de un roce.

Casi un año después del grave incidente, volvió a las canchas en medio de altas expectativas. Su retorno con los Wolves representó un momento simbólico en el Molineux Stadium, donde los hinchas lo recibieron con muestras de apoyo reconociendo su resiliencia.