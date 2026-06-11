México le ganó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural: intervención del VAR y tres expulsados

Tras una presión alta el atacante enganchó desde la izquierda al centro, ingresó al área y sacó un violento derechazo que terminó metiéndose entre las piernas del arquero de Sudáfrica, que poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065154118352560131&partner=&hide_thread=false ¡EL PRIMERO DE MUCHOS GOLES!



Julián Quiñones aprovechó el error en la salida de Sudáfrica y puso el 1-0 de México en el partido inaugural del Mundial. pic.twitter.com/pssdVvHw20 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

La primera etapa transcurrió con una notoria supremacía de los locales, quienes demostraron que con el empuje de sus hinchas cuentan con un plus a la hora de avanzar en el Mundial 2026.

Las más claras antes del entretiempo llegaron en los pies de Raúl Jiménez y del propio Quiñones. El delantero de 35 años exigió al arquero en primera instancia y, más tarde, sacó un remate que se fue apenas desviado.

Por su parte el autor del primer gol del Mundial 2026 tuvo la oportunidad de anotar su doblete, pero la pelota pegó en el palo cuando el reloj marcaba 42 minutos de la primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065167231055450118&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS PARA SUDÁFRICA



Sithole lo bajó a Gutiérrez y vio la tarjeta roja por último recurso. México sigue ganando 1-0 en el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wUiH8axdA5 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

El complemento tuvo de todo

A los cuatro minutos del complemento llegó la primera tarjeta de la Copa del Mundo. Yaya Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando este se disponía a entrar al área en búsqueda de ampliar la ventaja para México. Sampaio, árbitro del encuentro, no dudó y dejó a Sudáfrica con 10.

Tras un centro del Piojo Alvarado, Raúl Jiménez anota un golazo y aumenta por dos goles la ventaja del Tri, alcanzando a Borgetti como el segundo máximo anotador de la Selección Mexicana. Marcador al momento: 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065171893284429995&partner=&hide_thread=false ¡MÉXICO ARRANCÓ CON TODO EL MUNDIAL Y EXTENDIÓ LA VENTAJA!



Raúl Jiménez puso el 2-0 ante Sudáfrica en el estreno en la Copa Mundial de la FIFA y se acomoda en la fase de grupos. pic.twitter.com/IyoOMtaxIo — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

De tanto ir, México logró estirar la diferencia de la mano de Raúl Jiménez, uno de sus referentes. El delantero recibió un centro desde la derecha de Roberto Alvarado y, en soledad, cabeceó para desatar el delirio de los presentes en el Azteca.

Los minutos pasaron y el triunfo nunca estuvo en riesgo para el Tri. Solo hubo tiempo para dos nuevas tarjetas rojas. Una por equipo. El segundo en irse a las duchas antes de tiempo fue Themba Zwane, por una agresión sobre Alvarado. Ya en tiempo de descuento el Tri se quedó con 10 por la fuerte infracción de César Montes al borde del área.