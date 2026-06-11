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Mundial 2026

México le ganó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural: intervención del VAR y tres expulsados

Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo, fueron los encargados de anotar para el 2-0 de México ante Sudáfrica en el estadio Azteca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
México ganó y comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

México ganó y comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

México comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El Tri, que es uno de los países organizadores, venció a Sudáfrica por 2-0 en el estadio Azteca. Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada tiempo, fueron los encargados de convertir para el dueño de casa.

Con este encuentro, válido por la primera fecha del Grupo A, se dio inicio a la máxima cita mundialista. La zona se completará este jueves por la noche, cuando desde las 23 (hora de Argentina), salten al campo de juego Corea del Sur y República Checa.

Selección de México

México ganó en su primer partido del Mundial 2026

México dominó las acciones del juego de principio a fin y logró plasmar esta diferencia en el marcador. Apenas ocho minutos transcurrieron para que Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, convirtiera el primer gol de la jornada. Y de la Copa del Mundo.

Tras una presión alta el atacante enganchó desde la izquierda al centro, ingresó al área y sacó un violento derechazo que terminó metiéndose entre las piernas del arquero de Sudáfrica, que poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo.

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La primera etapa transcurrió con una notoria supremacía de los locales, quienes demostraron que con el empuje de sus hinchas cuentan con un plus a la hora de avanzar en el Mundial 2026.

Las más claras antes del entretiempo llegaron en los pies de Raúl Jiménez y del propio Quiñones. El delantero de 35 años exigió al arquero en primera instancia y, más tarde, sacó un remate que se fue apenas desviado.

Por su parte el autor del primer gol del Mundial 2026 tuvo la oportunidad de anotar su doblete, pero la pelota pegó en el palo cuando el reloj marcaba 42 minutos de la primera etapa.

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El complemento tuvo de todo

A los cuatro minutos del complemento llegó la primera tarjeta de la Copa del Mundo. Yaya Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando este se disponía a entrar al área en búsqueda de ampliar la ventaja para México. Sampaio, árbitro del encuentro, no dudó y dejó a Sudáfrica con 10.

Tras un centro del Piojo Alvarado, Raúl Jiménez anota un golazo y aumenta por dos goles la ventaja del Tri, alcanzando a Borgetti como el segundo máximo anotador de la Selección Mexicana. Marcador al momento: 2-0.

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De tanto ir, México logró estirar la diferencia de la mano de Raúl Jiménez, uno de sus referentes. El delantero recibió un centro desde la derecha de Roberto Alvarado y, en soledad, cabeceó para desatar el delirio de los presentes en el Azteca.

Los minutos pasaron y el triunfo nunca estuvo en riesgo para el Tri. Solo hubo tiempo para dos nuevas tarjetas rojas. Una por equipo. El segundo en irse a las duchas antes de tiempo fue Themba Zwane, por una agresión sobre Alvarado. Ya en tiempo de descuento el Tri se quedó con 10 por la fuerte infracción de César Montes al borde del área.

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