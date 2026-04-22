AYSAM estrena un sistema de reparación de cloacas que evita hacer zanjas y cortar las calles

aysam ciudad de mendoza cloacas 3 La nueva tecnología de AYSAM permite reparar cloacas sin necesidad de levantar ni romper las veredas o el pavimento. Será utilizada en la Ciudad de Mendoza. Foto: Ciudad de Mendoza

La Ciudad destacó que este avance es parte de un plan integral de modernización que busca convertir a Mendoza en una "Smart City", donde la eficiencia técnica se traduce directamente en una mejor convivencia ciudadana y menores costos operativos para el Estado.

Una solución definitiva para el deterioro de las cañerías antiguas

El principal valor de este método reside en la vida útil que otorga a la red de saneamiento. Al crear una tubería continua y sin juntas dentro de la antigua, se eliminan los puntos críticos por donde suelen producirse filtraciones que terminan socavando el terreno y provocando hundimientos en la calzada.

Además del beneficio vial, el impacto ambiental es significativamente menor. La reducción en el uso de maquinaria pesada disminuye la huella de carbono de la obra y evita la acumulación de polvo y sedimentos que suelen afectar la calidad del aire en las zonas de obra tradicional.